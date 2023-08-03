Як забрати закордонний паспорт або ID-картку, перебуваючи за кордоном — роз’яснення Міграційної служби — Finance.ua
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Як забрати закордонний паспорт або ID-картку, перебуваючи за кордоном — роз’яснення Міграційної служби

Особисті фінанси
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Як забрати закордонний паспорт або ID-картку, перебуваючи за кордоном — роз’яснення Міграційної служби
Як забрати закордонний паспорт або ID-картку, перебуваючи за кордоном — роз’яснення Міграційної служби
Українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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Як зазначається, наразі працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через МЗС України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Щоб отримати за кордоном паспорт, слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або ID-картки.
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Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлювався.
Треба врахувати, що отримання доставленого до дипломатичної установи документа здійснюється виключно за умови особистої присутності заявника або його законного представника (для дітей віком до 16 років).
Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3 місяців.

Як відновити втрачені документи 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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