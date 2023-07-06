В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт

Особисті фінанси
1
В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, у зв’язку з цим змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років.
Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
«Відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, то вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року.
«Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку», — наголошують у міграційній службі.

Довідка Finance.ua:

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.