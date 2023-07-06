В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт — Finance.ua

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт

В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, у зв’язку з цим змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

«Відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку», — сказано в повідомленні.

Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, то вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року.

«Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку», — наголошують у міграційній службі.

Довідка Finance.ua:

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