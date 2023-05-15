Відсьогодні українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям — Finance.ua

Відсьогодні українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Відсьогодні українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Уже майже рік в Україні діє експериментальний проект, реалізований Державною міграційною службою, щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

На сьогодні вже понад 300 тисяч українців змогли скористатися цією послугою, яка значно спрощує можливість отримання паспортних документів. Утім, ДМС розширила можливості цього експериментального проєкту, пише Урядовий портал.

Оскільки одночасне оформлення паспортних документів стало доволі популярною послугою серед українців, відсьогодні окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки/законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.

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Тож тепер за одне відвідування один із батьків може:

одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;

одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.



Як отримати послугу

Щоб отримати таку послугу, необхідно одному з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.

Важливо: якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

Довідка Finance.ua:

станом на зараз в Україні одночасно існують два бланки паспортів: паспорти старого зразка в синій обкладинці (у цих документах інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записані як державною, так і недержавною мовою) та біометричні паспорти. Однак уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Верховну Раду усунути паспорти старого зразка з інформацією про громадян російською мовою;

з інформацією про громадян російською мовою; українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації. Як це зробити — читайте тут;



до слова, тепер паспорт для виїзду за кордон підходить для отримання послуг в сервісних центрах МВС або його електронний варіант в застосунку Дія.

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