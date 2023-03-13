Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт — Finance.ua

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.

Про це пише Державна міграційна служба України (ДМСУ).

В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Читайте також Міграційна служба повідомила, які паспорти для виїзду за кордон недійсні

«Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним», — йдеться в повідомленні.

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

По-перше, варто звірити, чи однакова транслітерація вашого імені латиницею у закордонному паспорті та ID-картці громадянина України.

Якщо ви виявили розбіжності, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу», залежно від того, який саме документ потребує заміни. По-друге, можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

До речі, якщо ви зібрались за кордон, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.