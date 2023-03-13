Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

Особисті фінанси
132
Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.
Про це пише Державна міграційна служба України (ДМСУ).
В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.
Читайте також
Місце для вашої реклами
«Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним», — йдеться в повідомленні.

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

По-перше, варто звірити, чи однакова транслітерація вашого імені латиницею у закордонному паспорті та ID-картці громадянина України.
Якщо ви виявили розбіжності, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу», залежно від того, який саме документ потребує заміни. По-друге, можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.
До речі, якщо ви зібрались за кордон, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.