Міграційна служба повідомила, які паспорти для виїзду за кордон недійсні — Finance.ua

Міграційна служба повідомила, які паспорти для виїзду за кордон недійсні Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Державна міграційна служба оновила програмне забезпечення в системі оформлення біометричних документів, через що у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, дійсним визнається останній оформлений документ.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

«В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ», — зазначили у Міграційній службі.

Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт автоматично вважається недійсним.

Міграційна служба просить громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».

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