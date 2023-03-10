Міграційна служба повідомила, які паспорти для виїзду за кордон недійсні — Finance.ua
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Міграційна служба повідомила, які паспорти для виїзду за кордон недійсні

Казна та Політика
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Державна міграційна служба оновила програмне забезпечення в системі оформлення біометричних документів, через що у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, дійсним визнається останній оформлений документ.
Про це повідомили у Державній міграційній службі.
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«В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ», — зазначили у Міграційній службі.
Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт автоматично вважається недійсним.
Міграційна служба просить громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу».
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За матеріалами:
Finance.ua
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