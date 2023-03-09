Для українців розширюють можливість одночасного оформлення ID-карти та закордонного паспорта: які нововведення запроваджують — Finance.ua

Для українців розширюють можливість одночасного оформлення ID-карти та закордонного паспорта: які нововведення запроваджують Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Для українців розширюють можливість одночасного оформлення ID-карти та закордонного паспорта: які нововведення запроваджують

В Україні понад 10 місяців діє експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вже понад 200 тисяч українців змогли скористатися зручною послугою. Державна міграційна служба вирішила розширити цей експериментальний проєкт.

Про це розповідають у Державній міграційній службі.

Що пропонують запровадити

Окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта особам від 14 років, в Україні будуть одночасно оформлювати закордонні паспорти також дітям до 14 років.

Кабінет Міністрів України вже ухвалив зміни до постанови «Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Відтепер, зокрема, за одне відвідування один із батьків може:

одночасно оформити собі ID-картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині/дітям до 14 років;

одночасно оформити собі ID-карту, а також закордонний паспорт своїй дитині/дітям до 14 років.

Як отримати послугу

Одному з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» або в ЦНАП.

Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова.

Довідка Finance.ua:

громадянам України дозволили відправляти документи поштою за кордон;

українці, які перетнули кордон та не встигли в рідному місті отримати замовлені документи, можуть зробити це й у чужій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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