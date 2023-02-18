Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні — Finance.ua

Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні Сьогодні 07:24 — Особисті фінанси

Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні

Українці, які перетнули кордон та не встигли в рідному місті отримати замовлені документи, це можуть зробити й у чужій країні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Для цього необхідно звернутися у консульство чи іншу закордонну дипломатичну установу.

Так, наприклад, ви перебуваєте на території Польщі, Чехії чи в інші європейській країні, а в Україні тим часом вас чекає готовий закордонний паспорт чи ID-картка, виготовлення яких ви замовили раніше.

Ви можете отримати ці документи, будучи за кордоном. Документи можуть доставити до вибраного консульства міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express або дипломатичною поштою.

Інфографіка: mfa.gov.ua

Надсилання документів за кордон через DHL Express

Якщо вам потрібно швидко отримати документи, варто скористатися міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express. Зверніть увагу, що ця послуга платна згідно з тарифами компанії.

Вам потрібно звернутися до консульства на території вашого округу. З собою треба мати документ, який посвідчує особу. На місці написати заяву до територіального органу / територіальному підрозділу ДМС (а не дипломатичній установі), який оформив ID-картку чи закордонний паспорт.

До заяви потрібно додати квитанцію про оплату, оформлену через портал.

Надсилання документів дипломатичною поштою

Це безплатна послуга, але на доставлення документів потрібно буде почекати від трьох місяців і більше. Для цього також потрібно звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте, з документом, який посвідчує особу. Теж написати заяву, а далі очікувати на запрошення до консульства для отримання документа.

Нагадаємо, що без Зеленої картки перетин кордону на власному авто неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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