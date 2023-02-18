Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні

Особисті фінанси
18
Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні
Як за кордоном отримати документи, які раніше оформили в Україні
Українці, які перетнули кордон та не встигли в рідному місті отримати замовлені документи, це можуть зробити й у чужій країні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Для цього необхідно звернутися у консульство чи іншу закордонну дипломатичну установу.
Так, наприклад, ви перебуваєте на території Польщі, Чехії чи в інші європейській країні, а в Україні тим часом вас чекає готовий закордонний паспорт чи ID-картка, виготовлення яких ви замовили раніше.
Ви можете отримати ці документи, будучи за кордоном. Документи можуть доставити до вибраного консульства міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express або дипломатичною поштою.
Інфографіка: mfa.gov.ua
Інфографіка: mfa.gov.ua

Надсилання документів за кордон через DHL Express

Якщо вам потрібно швидко отримати документи, варто скористатися міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express. Зверніть увагу, що ця послуга платна згідно з тарифами компанії.
Вам потрібно звернутися до консульства на території вашого округу. З собою треба мати документ, який посвідчує особу. На місці написати заяву до територіального органу / територіальному підрозділу ДМС (а не дипломатичній установі), який оформив ID-картку чи закордонний паспорт.
До заяви потрібно додати квитанцію про оплату, оформлену через портал.

Надсилання документів дипломатичною поштою

Це безплатна послуга, але на доставлення документів потрібно буде почекати від трьох місяців і більше. Для цього також потрібно звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте, з документом, який посвідчує особу. Теж написати заяву, а далі очікувати на запрошення до консульства для отримання документа.
Нагадаємо, що без Зеленої картки перетин кордону на власному авто неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.