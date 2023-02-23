Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а що заборонено надсилати з України — Finance.ua

Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а що заборонено надсилати з України Сьогодні 09:49 — Особисті фінанси

Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а що заборонено надсилати з України

Громадянам України дозволили відправляти документи поштою за кордон.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Верховна Рада України розширила список документів, які українці можуть надіслати за кордон поштою. Зокрема, до переліку додали внутрішній паспорт та паспорт для виїзду за кордон.

Українці можуть переслати за кордон такі документи:

внутрішній паспорт;

паспорт для виїзду за кордон;

посвідчення особи щодо повернення в Україну.

Варто зазначити, що дозвіл на пересилання цих документів діятиме лише під час воєнного стану. Після його скасування правила стануть незмінними.

Які документи заборонено надсилати за кордон?

Згідно з українським законодавством, поштою не можна надіслати:

дозволи на право носіння зброї;

трудові книжки;

військові квитки;

посвідчення особи (крім тих, що дозволені).

Крім того, відповідно до законодавства Всесвітньої поштової спілки, у міжнародних посилках, бандеролях, мішках «M» забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового та особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, що не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів додатків.

Що буде, якщо у вашій посилці знайшли заборонений документ?

У разі, якщо у вашій посилці виявили предмети або документи, які заборонені для відправлення за кордон поштою, їх вилучення здійснюється в порядку, встановленому законодавством, а саме оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення.

Відповідно до законодавства, поштові відправлення тимчасово зберігаються об’єктом поштового зв’язку за місцем їх виявлення з дотриманням вимог ведення обліку, збереження та обмеження доступу до них сторонніх.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.