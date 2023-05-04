В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою — Finance.ua

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В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою

Казна та Політика
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В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою
В Україні хочуть відмовитися від старих паспортів з інформацією російською мовою
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Верховну Раду усунути паспорти старого зразка з інформацією про громадян російською мовою.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
«Ми просимо внести зміни про положення про паспорт громадянина України, якими передбачити, що паспорт складається державною мовою згідно з ч.1 ст.8 мовного закону», — сказав Кремінь.
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Він нагадав, що станом на зараз в Україні одночасно існують два бланки паспортів: паспорти старого зразка в синій обкладинці (у цих документах інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записані як державною, так і недержавною мовою) та біометричні паспорти.
«Ми наполягаємо на уніфікації та приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми», — заявив Кремінь.

Довідка Finance.ua:

  • українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації;
  • громадяни та жителі України можуть записатися в електронну чергу для оформлення документів. Це можна зробити на порталі Державної міграційної служби.

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За матеріалами:
УНІАН
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