Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу — Finance.ua
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Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу

Особисті фінанси
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Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу
Оформлення закордонного паспорта та ID-картки: як записатися в електронну чергу
Громадяни та жителі України можуть записатися в електронну чергу для оформлення документів. Це можна зробити на порталі Державної міграційної служби.
Про це повідомляє МВС.
За допомогою онлайн-сервісу за посиланням можна здійснити запис на найближчі 2 тижні.
Через термінал безпосередньо в підрозділі ДМС можна записатися на наступні 35 днів.
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Також через термінал можна записатися у поточну чергу («сьогодні-на-сьогодні»), але у цьому випадку доведеться зачекати своєї черги у підрозділі. При цьому видається талон без вказаного часу прийому, але з гарантією оформлення цього ж дня.
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Кількість вільних місць у поточній черзі виводиться на табло, вони з’являються протягом робочого дня.
Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів. Для отримання вже виготовлених документів записуватися в електронну чергу не потрібно.
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Зазначаємо, що під час воєнного стану сервіс працює не у всіх регіонах України. Також може бути недоступний запис в електронну чергу в окремих підрозділах.
Оформлення документів для громадян України в працюючих підрозділах, які відсутні у сервісі здійснюється у порядку «живої черги».
Телефони служби технічної підтримки сервісу «Електронна черга»: (097) 470-05-05, (066) 470-05-05, (073) 470-05-05.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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