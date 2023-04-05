Як українцям внести інформацію про дитину до закордонного паспорта за межами України — Finance.ua

Як українцям внести інформацію про дитину до закордонного паспорта за межами України Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Як українцям внести інформацію про дитину до закордонного паспорта за межами України

Батьки або законні опікуни мають можливість внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи.

Про це пише The Page.

Зазначена новація насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку з агресією росії та/або терміново повертаються в Україну.

Як внести інформацію про дитину до закордонного паспорту за межами України — інструкція

Для того щоб внести інформацію про дитину до вашого закордонного паспорту, необхідно:

звернутися до дипломатичної установи; подати відповідні документи.

Які документи потрібні для цього?

Для внесення інформації про дитину до закордонного паспорту її батька чи матері (або законного представника) такій особі необхідно особисто звернутися до дипломатичної установи та подати такі документи:

заповнену заявку на внесення інформації про дитину;

свідоцтво про народження дитини — за відсутності свідоцтва про народження закордонний представник може подати витяг із Державного реєстру активів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

документ особи як законного представника — якщо йдеться про опіку або піклування, документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника;

фотокартки — дві фотокартки дитини розміром 3,5×4,5 см;

копії паспортів — за наявності у дитини паспорта громадянина України для виїзду за кордон / паспорта громадянина України у вигляді ID-карти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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