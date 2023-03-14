Закордонні паспорти не анульовуватимуть через транслітерацію: нові деталі від ДМС — Finance.ua

Закордонні паспорти не анульовуватимуть через транслітерацію: нові деталі від ДМС Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

Закордонні паспорти не анульовуватимуть через транслітерацію: нові деталі від ДМС

10 березня Державна міграційна служба України повідомила, що в разу, якщо в ID-картці та закордонному паспорті громадянина імʼя чи прізвище написані по-різному, то закордонний паспорт автоматично вважається недійсним. А вже 13 березня дане рішення відкликали . Громадян закликатимуть поміняти паспорт, щоб уніфікувати написання — але до цього документ лишатиметься дійсним.

Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися через невідповідність транслітерації, буде поновлено найближчим часом.

Чому це важливо

Як пояснили у ДМС, в Україні транслітерація прізвища та імені латиницею в паспортних документах застосовується, відповідно до вимог українського алфавіту, з 2015 року.

На прохання особи під час подання заяви для оформлення паспортів, транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих на її ім’я паспортних документах або документах, виданих компетентними органами іноземної держави. При кожному оформленні паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, у тому числі й написання транслітерації.

Використовуючи таку можливість, громадяни України змінювали транслітерацію написання своїх прізвища та ім’я. У зв’язку з чим виникала ситуація, коли людина могла декілька разів змінювати транслітерацію.

У 2022 році Україна отримала рекомендації Європейської Комісії з застереженням щодо необхідності врегулювання питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі у зв’язку зі зміною нею своїх персональних даних (у тому числі й транслітерації). Це також викликано тим, що громадяни України, перебуваючи в країнах ЄС, змінюючи персональні дані у своїх документах, вдаються до шахрайських дій.

«Проблема є — наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим — обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім’я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить не одна й та ж людина», — зазначив депутат Верховної Ради Роман Бабій.

Що робити тим, у кого в документах різна транслітерація

Для вирішення питання, 17.11.2022 року внесено зміни-уточнення до постанов Уряду, якими регулюються питання видачі як ID-картки, так і закордонного паспорта. Згідно цих уточнень встановлено, що попередньо видані документи з відмінною транслітерацією підлягають визнанню недійсними або обміну.

Але автоматично їх не анульовуватимуть. Натомість, паспорти з різною транслітерацією, які автоматично вибере система видачі документів, переводять у статус очікування обміну. Такі паспорти є чинними до закінчення строку їх дії і будуть визнаватися недійсними лише за особистим зверненням особи при отриманні або обміні паспорта.

З проблемою будуть боротися, але не таким шляхом як анулювання паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії, відмічає Бабій.

Перевірити стан дійсності документів можливо на сайті Державної міграційної служби за посиланням

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