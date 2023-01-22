Забули забрати замовлені паспортні документи: скільки вони зберігаються — Finance.ua
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Забули забрати замовлені паспортні документи: скільки вони зберігаються

Особисті фінанси
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Забули забрати замовлені паспортні документи: скільки вони зберігаються
Забули забрати замовлені паспортні документи: скільки вони зберігаються
Державна міграційна служба України на сторінці у Facebook повідомила, скільки зберігаються паспортні документи, які вчасно не встигли забрати.

Який термін зберігання документів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у центрах «Паспортний сервіс» Державного підприємства «Документ»:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон — 1 місяць;
  • ID-картка — 3 місяці;
  • після закінчення зазначених термінів оформлені документи передаються до терпідрозділів та відділень ДМС для подальшого зберігання.
Такі ж терміни зберігання документів діють і в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс» — відокремлених підрозділах на території Європи.
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У ДМС наголошують, що термін зберігання готових ID-карток та паспортів для виїзду за кордон (при одночасному оформленні) у центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс» — відокремлених підрозділах на території Європи становить 3 місяці з моменту їх надходження. Після закінчення цього терміну паспортні документи разом із заявою-анкетою та долученими до неї документами повертаються для зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМС на території України.
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Скільки оформлена ID-картка громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігається в підрозділах ДМС?

Готові ID-картка та паспорт для виїзду за кордон зберігаються у ДМС протягом двох років. Також ви можете написати заяву і продовжити термін зберігання паспортного документа до трьох років.
«Проте, звертаємо увагу, що до закінчення дії воєнного стану та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 в Україні, оформлені документи зберігатимуться у ДМС необмежений термін», — кажуть в ДМС.

Як відновити втрачені документи 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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