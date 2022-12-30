Чи можна під час війни виїхати з України без паспорта — відповідь адвоката — Finance.ua

Чи можна під час війни виїхати з України без паспорта — відповідь адвоката Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Чи можна під час війни виїхати з України без паспорта — відповідь адвоката

Багато українців під час першої фази російського вторгнення виїхали за кордон із внутрішніми паспортами або взагалі без документів. Те саме стосується документів на дітей. На жаль, багато хто втрачає посвідчення особи разом із руйнуваннями будинків або через інші непередбачувані обставини.

Чи можна виїхати зі свідоцтвом про народження замість паспорта

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України пропуск громадян через кордон здійснюється на підставі паспортних документів, нагадує адвокат, старший юрист Адвокатського об’єднання «Expatpro» Катерина Затулко.

У мирний час такими документами є:

паспорт для виїзду за кордон (закордонний паспорт); дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

«На час дії воєнного стану додатково надано можливість виїхати за внутрішнім паспортом. Можливості виїхати дорослому на підставі свідоцтва про народження немає. Тому у разі втрати або пошкодження як внутрішнього паспорта, так і закордонного, потрібно звернутися за оформленням нових паспортів і тільки після їх отримання виїжджати з території України», — пояснює вона.

Поза межами України закордонні паспорти можна оформити, зокрема, у представництві ДП «Документ» у Польщі.

Чи може дитина виїхати на підставі свідоцтва про народження

Якщо у дитини (до 16 років) немає паспорта, то виїзд можливий на підставі свідоцтва про народження. По досягненню 16 років для перетину кордону дитині потрібен внутрішній або закордонний паспорт, пояснює фахівець адвокатського об’єднання.

З ким може виїхати дитина та за яких умов:

Без нотаріальної згоди:

у супроводі батьків чи хоча б одного з них;

у супроводі баби/діда, повнолітніх брата або сестри, мачухи або вітчима за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки. Тобто, якщо дитина виїжджає з мачухою, то потрібно показати свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб мачухи з батьком дитини;

у супроводі будь-якої особи за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування;

за нотаріальної згоди одного з батьків — із будь-якою особою.

По досягненню 16 років дитина може перетинати кордон самостійно.

«Майте на увазі, що вищеописані правила стосуються нашої країни. Для успішного перетину кордону інших країн перед в’їздом і виїздом потрібно перевіряти їх правила також», — радить Катерина Затулко.

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