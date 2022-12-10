Як українцям перетнути кордон з Diia.pl: правила, додаткові документи — Finance.ua

Як українцям перетнути кордон з Diia.pl: правила, додаткові документи Сьогодні 20:11 — Особисті фінанси

Як українцям перетнути кордон з Diia.pl: правила, додаткові документи

Електронні документи не тільки активно використовуються українцями в межах своєї держави, а й дозволяють більш комфортно пересуватись країнами Європи.

Так, на підставі Diia.pl українці можуть перетинати польський кордон, тобто виїхати із Польщі в Україну та повернутись назад чи відвідати інші держави Шенгенської угоди. Відповідне рішення Польща вже повідомила державам-членам ЄС та асоційованим країнам Шенгенської зони.

Що таке Diia.pl?

Влада Польщі затвердила два типи документів, які підтверджують право на проживання українців в Республіці Польща:

довідка про тимчасовий захист, яку видає Головне управління у справах іноземних громадян;

електронний документ у мобільному додатку Diia.pl.



Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywatel.

Детальна інструкція, як отримати цифровий документ, за посиланням

Як подорожувати з Diia.pl?

Все досить просто, достатньо лише мати чинний сертифікат у мобільному додатку Diia.pl у Вашому смартфоні та проїзний документ, наприклад, закордонний паспорт. Цей перелік документів дає Вам право подорожувати у межах Польщі та за кордон.

Також, звертаємо Вашу увагу, що право перетинати кордон виключно на підставі номера PESEL відсутнє. Таким чином, для комфортних поїздок Вам необхідно мати один з двох документів, що підтвердять Ваше право на проживання у Польщі (довідку від Головного управління у справах іноземців чи електронний документ Diia.pl).

Довідку від управління надати в електронному вигляді неможливо, дійсним є лише її паперовий екземпляр.

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