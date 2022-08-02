Diia.pl отримала офіційний статус цифрової посвідки на проживання в Польщі — Федоров Вчора 08:23 — Особисті фінанси

Впроваджений для українців у Польщі електронний документ Diia.pl, який підтверджує легальне перебування на території країни, набув офіційного статусу першої цифрової посвідки на проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Через війну більше мільйона українців переїхали до Польщі. Ми вдячні друзям-полякам за підтримку, яку наші громадяни отримали та продовжують отримувати від вас. Ви зробили все для того, щоб перебування наших сімей було комфортним. Навіть у цифровому плані», — наголосив він.

Федоров нагадав, що для українців, які звикли користуватися Дією, Польща створила в додатку mObywatel окремий цифровий документ — Diia.pl. Видається на основі PESEL (Польського ідентифікаційного номера). Цим документом українські біженці можуть підтверджувати свою особу.

Читайте також Ціни на оренду квартир у Польщі: чому зростають

За даними Федорова, за п’ять місяців Diia.pl скористалися понад 80 тисяч українців.

Міністр зазначив, що після надання офіційного статусу першій цифровій посвідці на проживання цей документ можна використовувати не лише для підтвердження особи, а й для перетину кордону, отримання держпослуг та у всіх життєвих ситуаціях, де він необхідний.

«Ще раз дякуємо нашим польським друзям», — додав віце-прем’єр.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.