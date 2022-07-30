Ціни на оренду квартир у Польщі: чому зростають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на оренду квартир у Польщі: чому зростають

Нерухомість
754
У червні найбільше подорожчали квартири-студії у Гданську, Кракові та Вроцлаві — на 40% порівняно з минулим роком. Це найпопулярніший вид орендного житла у Польщі.
Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на звіт, підготовлений сайтом Otodom на замовлення порталу Bankier.
Гданськ — серед найдорожчих місць, де орендна плата за місяць зросла найбільше — на 7,2%, наздогнавши ціни у Варшаві.
Найбільше ціни виросли у промислових Катовіце і Лодзі, а також Любліні — найближчому до українського кордону великому місті. Проте середня ціна оренди у цих містах є найнижчою в країні.
Причини — зростання процентних ставок по кредитах, інфляція та велика кількість біженців з України.
Читайте також
Орендна плата трохи знизилась у Щецині, Познані і Бидгощі — це великі польські міста, але менш популярні і відомі серед українців.
В середньому квартиру у Варшаві площею 30-45 кв.м. можна зняти за 2900-3200 злотих (22,7-25 тис.грн.), у Гданську — 2800-3100 злотих на місяць (22-24,2 тис.грн).
Через великий потік біженців з України у Польщі виник дефіцит на ринку оренди житла. На початку повномасштабного вторгнення кількість запитів на порталах нерухомості зросла на понад 110%. Проблема з браком помешкань для біженців стала найгострішою для польської влади. Зокрема, через те, що більшість українців оселяються у великих містах. Урядовці усвідомлюють факт надмірного навантаження на великі місця і починають вести політику розселення, заохочуючи українців переїжджати у невеликі міста і села, де більше можливостей знайти роботу без знання мови і досвіду. Це дозволить біженцям стати більш економічно самостійними. Місцеві чиновники для цього вже створюють базу житла, яке можна віддати для біженців, у тому числі безкоштовного.
Місце для вашої реклами
«Великі польські виробничі підприємства майже завжди розташовані в межах малих міст, де охоче беруть на роботу українців. Це заводи харчової промисловості, логістичні склади або сфера обслуговування. Саме в цих галузях зараз є попит на робочу силу і українські біженки від початку літа активно почали цікавитися такою роботою і працювати, щоби мати можливість утримувати родину. У цьому випадку виправдала себе практика надання житла крупними агенціями працевлаштування — коли іноземець влаштовується на завод через агенцію, яка надає йому житло близько до робочого місця», — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.
За інформацією Міністерства родини і соціальної політики, у Польщі знайшли роботу 358 тис. громадян України, які приїхали в країну після 24 лютого.

Як запустити інтернет-магазин у Польщі

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.