Ціни на оренду квартир у Польщі: чому зростають — Finance.ua

Ціни на оренду квартир у Польщі: чому зростають Вчора 13:10 — Нерухомість

У червні найбільше подорожчали квартири-студії у Гданську, Кракові та Вроцлаві — на 40% порівняно з минулим роком. Це найпопулярніший вид орендного житла у Польщі.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на звіт, підготовлений сайтом Otodom на замовлення порталу Bankier.

Гданськ — серед найдорожчих місць, де орендна плата за місяць зросла найбільше — на 7,2%, наздогнавши ціни у Варшаві.

Найбільше ціни виросли у промислових Катовіце і Лодзі, а також Любліні — найближчому до українського кордону великому місті. Проте середня ціна оренди у цих містах є найнижчою в країні.

Причини — зростання процентних ставок по кредитах, інфляція та велика кількість біженців з України.

Орендна плата трохи знизилась у Щецині, Познані і Бидгощі — це великі польські міста, але менш популярні і відомі серед українців.

В середньому квартиру у Варшаві площею 30-45 кв.м. можна зняти за 2900-3200 злотих (22,7-25 тис.грн.), у Гданську — 2800-3100 злотих на місяць (22-24,2 тис.грн).

Через великий потік біженців з України у Польщі виник дефіцит на ринку оренди житла. На початку повномасштабного вторгнення кількість запитів на порталах нерухомості зросла на понад 110%. Проблема з браком помешкань для біженців стала найгострішою для польської влади. Зокрема, через те, що більшість українців оселяються у великих містах. Урядовці усвідомлюють факт надмірного навантаження на великі місця і починають вести політику розселення, заохочуючи українців переїжджати у невеликі міста і села, де більше можливостей знайти роботу без знання мови і досвіду. Це дозволить біженцям стати більш економічно самостійними. Місцеві чиновники для цього вже створюють базу житла, яке можна віддати для біженців, у тому числі безкоштовного.

«Великі польські виробничі підприємства майже завжди розташовані в межах малих міст, де охоче беруть на роботу українців. Це заводи харчової промисловості, логістичні склади або сфера обслуговування. Саме в цих галузях зараз є попит на робочу силу і українські біженки від початку літа активно почали цікавитися такою роботою і працювати, щоби мати можливість утримувати родину. У цьому випадку виправдала себе практика надання житла крупними агенціями працевлаштування — коли іноземець влаштовується на завод через агенцію, яка надає йому житло близько до робочого місця», — стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

За інформацією Міністерства родини і соціальної політики, у Польщі знайшли роботу 358 тис. громадян України, які приїхали в країну після 24 лютого.

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