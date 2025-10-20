Які перепланування вважаються незаконними: наслідки Сьогодні 08:44 — Нерухомість

Які перепланування вважаються незаконними: наслідки

Не всі ремонтні роботи вимагають дозвільних документів. Закон дозволяє власникам вільно змінювати внутрішній простір, якщо це не стосується опорних конструкцій та інженерних мереж будинку.

Наприклад, без погодження можна демонтувати або встановлювати не опорні перегородки, об’єднувати ванну і туалет, поєднувати кухню з вітальнею у будинках без газу, облаштовувати або розширювати внутрішні дверні прорізи, склити балкон чи лоджію (якщо будинок не є пам’яткою архітектури).

Так само не потрібно отримувати дозвіл на оздоблювальні роботи, утеплення стін зсередини, встановлення шаф, комор або перенесення сантехніки в межах приміщення.

Суворі вимоги стосуються опорних стін. Їхній демонтаж чи навіть часткове пошкодження без проєктної документації та дозволів може створити загрозу не лише для вашої квартири, а й для цілого будинку. Такі дії кваліфікуються як самовільне будівництво та караються відповідно до закону.

Отже, будь-яке втручання в опорні стіни, газові мережі чи загальнобудинкові конструкції потребує проєкту та офіційного погодження. Заборонено розширювати санвузол користуючись з житлових кімнат, переносити радіатори на балкони, демонтувати зовнішні опорні стіни чи підвіконні блоки під час приєднання лоджій, порушувати вентиляційні канали або перекриття, а також самовільно прибудовувати балкони чи облаштовувати підвали у квартирах нижніх поверхів.

Якщо є сумніви щодо законності запланованих робіт, найкраще проконсультуватися з фахівцем або перевірити перелік дозволених і заборонених дій у відповідних нормативних документах. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Наслідки

За самовільне перепланування власник може отримати штраф від 8 500 до 10 200 гривень.

Якщо йдеться про роботи, що змінили конструктивні елементи будівлі, інспектори можуть зобов’язати повернути квартиру до первісного стану.

У складних випадках справа може навіть дійти до примусового продажу об’єкта чи визнання права власності недійсним.

Приклад

Власник двокімнатної квартири в Хмельницькому без жодного дозволу переобладнав її під хостел — зробив три окремі кімнати, у кожній кімнаті санвузол, кухню, спальне місце і облаштував інженерні мережі.

Хмельницький апеляційний суд зобов’язав власника квартири своїм коштом привести самовільно реконструйоване житло до первісного стану згідно з проєктною документацією та нормами ДБН, з демонтажем самовільно та незаконно влаштованих приміщень, санвузлів, кухонь та проведених інженерних мереж.

Ще один важливий момент — проблеми з подальшими операціями з житлом. Продати, подарувати або оформити спадщину на квартиру з невідповідністю технічного паспорта реальному плануванню буває складно. Новий власник може отримати не лише квартиру, а й усі юридичні ризики.

Останнє підтверджується власною практикою автора, який деякий час займався послугами в сфері купівлі-продажу нерухомості — і на його шляху зустрілася квартира з самовільно прибудованим балконом. Яка її доля наразі — невідомо, але на той момент її знали всі рієлтори міста як об’єкт, який неможливо продати, оскільки спроби узаконити прибудову були безуспішними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.