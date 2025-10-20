0 800 307 555
Які перепланування вважаються незаконними: наслідки

Нерухомість
Не всі ремонтні роботи вимагають дозвільних документів. Закон дозволяє власникам вільно змінювати внутрішній простір, якщо це не стосується опорних конструкцій та інженерних мереж будинку.
Про це ми пишемо у статті Перепланування квартири: за що можуть оштрафувати.
Наприклад, без погодження можна демонтувати або встановлювати не опорні перегородки, об’єднувати ванну і туалет, поєднувати кухню з вітальнею у будинках без газу, облаштовувати або розширювати внутрішні дверні прорізи, склити балкон чи лоджію (якщо будинок не є пам’яткою архітектури).
Так само не потрібно отримувати дозвіл на оздоблювальні роботи, утеплення стін зсередини, встановлення шаф, комор або перенесення сантехніки в межах приміщення.
Суворі вимоги стосуються опорних стін. Їхній демонтаж чи навіть часткове пошкодження без проєктної документації та дозволів може створити загрозу не лише для вашої квартири, а й для цілого будинку. Такі дії кваліфікуються як самовільне будівництво та караються відповідно до закону.
Отже, будь-яке втручання в опорні стіни, газові мережі чи загальнобудинкові конструкції потребує проєкту та офіційного погодження. Заборонено розширювати санвузол користуючись з житлових кімнат, переносити радіатори на балкони, демонтувати зовнішні опорні стіни чи підвіконні блоки під час приєднання лоджій, порушувати вентиляційні канали або перекриття, а також самовільно прибудовувати балкони чи облаштовувати підвали у квартирах нижніх поверхів.
Якщо є сумніви щодо законності запланованих робіт, найкраще проконсультуватися з фахівцем або перевірити перелік дозволених і заборонених дій у відповідних нормативних документах. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Наслідки

За самовільне перепланування власник може отримати штраф від 8 500 до 10 200 гривень.
Якщо йдеться про роботи, що змінили конструктивні елементи будівлі, інспектори можуть зобов’язати повернути квартиру до первісного стану.
У складних випадках справа може навіть дійти до примусового продажу об’єкта чи визнання права власності недійсним.

Приклад

Власник двокімнатної квартири в Хмельницькому без жодного дозволу переобладнав її під хостел — зробив три окремі кімнати, у кожній кімнаті санвузол, кухню, спальне місце і облаштував інженерні мережі.
Хмельницький апеляційний суд зобов’язав власника квартири своїм коштом привести самовільно реконструйоване житло до первісного стану згідно з проєктною документацією та нормами ДБН, з демонтажем самовільно та незаконно влаштованих приміщень, санвузлів, кухонь та проведених інженерних мереж.
Ще один важливий момент — проблеми з подальшими операціями з житлом. Продати, подарувати або оформити спадщину на квартиру з невідповідністю технічного паспорта реальному плануванню буває складно. Новий власник може отримати не лише квартиру, а й усі юридичні ризики.
Останнє підтверджується власною практикою автора, який деякий час займався послугами в сфері купівлі-продажу нерухомості — і на його шляху зустрілася квартира з самовільно прибудованим балконом. Яка її доля наразі — невідомо, але на той момент її знали всі рієлтори міста як об’єкт, який неможливо продати, оскільки спроби узаконити прибудову були безуспішними.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
