Рейтинг міст за вартістю життя у світі: на якому місці Київ, Львів та Одеса — Finance.ua

Рейтинг міст за вартістю життя у світі: на якому місці Київ, Львів та Одеса Вчора 14:22 — Нерухомість

Рейтинг міст за вартістю життя у світі: на якому місці Київ, Львів та Одеса

Аналітики сербської глобальної бази даних про споживчі ціни Numbeo оприлюднили рейтинг міст за вартістю життя. Більшість позицій у верхній десятці зайняли населені пункти Швейцарії.

Найдорожчим містом стала столиця Бермудських островів Гамільтон. Також, попри війну, у рейтинг включили українські міста, зокрема Київ та Одесу.

Рейтинг: як вираховуються дані

За еталон взяли витрати мешканців Нью-Йорку — індекси найбільшого міста США завжди дорівнюють 100%.

У рейтингу враховуються розцінки не лише на продовольство, а й інші споживчі товари, а також ціни в ресторанах, витрати на транспорт та комунальні послуги. Також використовується показник купівельної спроможності — відношення середньої зарплати до цін. Орендна плата та вартість життя з урахуванням оренди вираховуються окремо.

Десятка найдорожчих

Всього в рейтингу понад 500 міст. Найдорожчим визнали Гамільтон, вартість життя у якому становить 146% від нью-йоркського показника. Найдорожче там коштують продукти.

Гамільтон, Бермуди,

Базель, Швейцарія,

Цюріх, Швейцарія,

Цуг, Швейцарія,

Лозанна, Швейцарія,

Берн, Швейцарія,

Женева, Швейцарія,

Гонолулу, Гаваї, США,

Санта-Барбара, США.

Нью-Йорк, США

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Десятка найдешевших

Ченнай, Індія,

Коямпутур, Індія,

Букараманга, Колумбія,

Лахор, Пакистан,

Карачі, Пакистан,

Ісламабад, Пакистан,

Равалпінді, Пакистан,

Мултан, Пакистан,

Файсалабад, Пакистан,

Пешавар, Пакистан.

Українські міста у рейтингу

Згідно з рейтингом, найдорожчим українським містом є Київ, який опинився на 407 місці. Далі йдуть:

Одеса — 442 місце,

Дніпро — 445 місце,

Харків — 459 місце,

Львів — 460 місце.

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