Нерухомість у Польщі: коли орендодавець може збільшити орендну плату — Finance.ua

Нерухомість у Польщі: коли орендодавець може збільшити орендну плату Вчора 08:24 — Особисті фінанси

Нерухомість у Польщі: коли орендодавець може збільшити орендну плату

У зв’язку з нинішнім зростанням вартості кредиту та вартості придбання нерухомості багато орендодавців збільшують орендну плату. Коли орендодавець може це зробити, а коли орендар може відмовитися прийняти надбавку, які існують особливості та права оренди квартири чи кімнати у Польщі — розповіли на порталі in-Poland.

Положення законів Польщі захищають, зокрема, проти надмірного та/або необґрунтованого підвищення орендної плати.

Збільшення орендної плати у зв’язку із закінченням строкової оренди

При укладанні договору оренди на визначений термін, що закінчується, орендодавець може запропонувати орендарю практично будь-які умови продовження договору. Якщо орендар їх приймає, договір розривається із закінченням терміну, який він було укладено.

Орендодавець шукає нових орендарів, а орендар шукає нову квартиру.

Зміна орендної плати протягом терміну дії строкового договору

У разі укладання договору на певний термін можливість зміни орендної плати залежить від змісту договору.

Якщо сторони не передбачили в договорі можливість розірвання та відсутні особливі обставини, зазначені у регламенті (наприклад, прострочення сплати орендної плати), договір оренди та розмір орендної плати не можуть бути розірвані. Це означає, що:

орендар повинен сплачувати орендну плату до кінця дії договору;

орендодавець не може змінити орендаря;



орендодавець не може припинити розмір орендної плати, зазначений у договорі.



Якщо у договорі передбачено можливість змін умов договору та підвищення орендної плати, це збільшення все одно обмежується положеннями Закону про захист прав орендарів. Навіть якщо сторони у договорі вказали суму збільшення, якщо вона перевищує ліміти, орендар зможе виступити проти підвищення. Умови припинення оренди не можуть бути гіршими, ніж у випадку договору оренди на невизначений термін, описаний нижче.

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Збільшення орендної плати, якщо сторони не уклали договір оренди в письмовій формі

Коли договір оренди не укладено у письмовій формі, домовитись про те, на яких умовах домовилися сторони, дуже складно.

Відповідно до регламенту, коли договір укладено терміном понад рік, за відсутності письмової форми такий договір вважається договором оренди, укладеним на невизначений термін. За відсутності доказів, електронних листів або текстових повідомлень орендодавцю буде складно довести, що договір було укладено на певний термін та що сторони домовились про умови підвищення орендної плати.

Спеціальні обмеження на припинення оренди

Форма припинення оренди. Договір оренди може бути припинено лише в письмовій формі. Усне розірвання, електронна пошта або текстові повідомлення не матимуть жодних юридичних наслідків. Закон прямо передбачає, що припинення договору оренди має бути в письмовій формі, інакше це є недійсним.

Строки сповіщення про зміни умов оренди. Строк сповіщення про зміну розміру орендної плати становить 3 місяці. Сторони не можуть домовитись про більш короткий термін у договорі. Однак, вони можуть його продовжити. Період сповіщення означає, що підвищення орендної плати набирає чинності лише через 3 місяці після інформування орендаря.

Сума підвищення орендної плати

Власник може збільшити орендну плату, але не частіше ніж раз на 6 місяців. Збільшення, у якому розмір орендної плати чи інших платежів користування приміщенням на рік перевищує 3% вартості реконструкції приміщення, не потребує обґрунтування. Якщо ж це перевищує норми, то протягом 14 днів орендодавець повинен це виправдати.

Щодо спірних питань слід звертатися до суду. Обґрунтуванням вважається збільшення орендної плати, наприклад, у зв’язку з підвищенням цін на товари та послуги, які встановлює GUS, а також збільшення, яке забезпечить власнику не лише покриття витрат, а й прибуток.

Документація точно визначає, що належить до витрат (наприклад, податки, технічне обслуговування, ремонт, страхування, обслуговування місць загального користування, ліфти).

Протягом 2 місяців з моменту отримання інформації про підвищення вартості оренди орендар може:

відмовитись від підвищення, що призведе до припинення оренди;

оскаржити збільшення в судовому порядку.



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