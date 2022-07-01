Працевлаштування у Польщі: топ корисних посилань для українців — Finance.ua

Працевлаштування у Польщі: топ корисних посилань для українців Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Працевлаштування у Польщі: топ корисних посилань для українців

Наприкінці травня польський парламент постановив створити інформаційно-комунікаційну систему для контактів між роботодавцями та українцями, які шукають роботу у Польщі. Поки мобільний додаток і сайт не запустили пропонуємо підбірку корисних ресурсів та застосунків для пошуку роботи у Польщі.

Центральна база пропозицій праці

Це державний ресурс, на якому розміщені понад 28 тисяч вакансій на роботу, тисячі пропозицій щодо стажування та практики. Окрім того, на сайті є інформація про ярмарки вакансій та тренінги. Важливо, що портал має розділ для українців , де вакансії та опис розміщені українською мовою.

Також щодо питань працевлаштування можна звернутисьна гарячу лінію бюро зайнятості, яку називають зеленою лінією , за номером телефону — 19524 з 8-ї ранку до 18-ї вечора у робочі дні.

Державний мобільний застосунок ePraca

ePraca — мобільний застосунок для пошуку роботи у Польщі, створений польським урядом. У ньому можна знайти десятки тисяч вакансій, а також інформацію про навчання, стажування, консультації з питань кар’єри.

Застосунок дозволяє переглядати пропозиції про роботу від: Повятових бюро по працевлаштуванню (powiatowy urząd pracy). Воєводських управлінь по працевлаштуванню (urząd wojewódzki pracy), Добровільного трудового корпусу (Ochotnicze Hufce Pracy — організація, що ставить собі за мету працевлаштування молоді).

ePraca — це фактично більш зручний вид доступу до Centralna Baza Ofert Pracy. Відмінності функціоналу від Центральної бази пропозицій роботи:

Спливаючі повідомлення — інформація про нові пропозиції, тренінги, ярмарки і т. п.

Локалізація через GPS — пошук, прив’язаний до координат місцевості, відображення на карті.

Телефонні функції — дзвінки, у т. ч. на мобільні номери або іншим користувачам програми, відправка SMS, e-mail.

Календар — збереження дат зустрічей або запланованих заходів (ярмарок, тренінгів тощо). Збереження контактних даних.

Підказки та пояснення механізмів пошуку. Підписки на збережені критерії пошуку пропозицій роботи та заходів.

Публікація пропозицій про роботу і заходів у вигляді повідомлень в облікових записах користувачів у соціальних мережах.

GooglePlay. Завантажити ePraca можна в AppStore

Pracuj.pl

Pracuj.pl — один з найбільших польських сайтів з пошуку роботи, включає усі галузі та професії. Портал має окрему сторінку для українців із українською мовою — потрібно зайти на спеціально створену закладку Praca|Рoбота . Під поміткою «zapraszamy pracowników z Ukrainy» тут зібрані пропозиції від роботодавців, які бажають влаштувати на роботу українців.

Портал має мобільний застосунок в AppStore та GooglePlay

Help ukrainians

help ukrainians — безкоштовний портал, створений компанією з пошуку роботи Jooble для працевлаштування українських біженців на території ЄС. На цьому сайті українці можуть шукати вакансії у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії.

Окрім вакансій, на ресурсі розміщено:

перелік необхідних для працевлаштування документів;

поради, як краще скласти резюме та безпечно працевлаштуватися;

рекомендації агенцій з пошуку роботи, юридичні нюанси оформлення працівників.

Також портал має свій телеграм-канал — Help Ukrainians|Jooble

UA Talents

UA Talents — сайт пошуку роботи для українських переселенців. Платформа допомагає знайти роботу, зокрема, дистанційну, як за кордоном, так і в Україні.

Його створили підприємці з України Іван Кічатий та Микита Оверчик. За словами підприємців, ініціативу підтримала компанія Meta (Facebook), а також компанії StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а також низка венчурних фондів: Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, Project A, Revent. Вже Наразі на порталі доступно понад 5 тис. вакансій. Пошук можна відфільтрувати за містом, країною, професією та компанією.

Окрім того, на ресурсі розміщують історії українців, які удало знайшли роботу за кордоном. Також UA Talents публікує пропозиції щодо курсів, навчання, стажувань та інші корисні ініціативи.

Happy Monday

happymonday.ua — портал, де українці можуть знайти дистанційну роботу або вакансії за межами країни. Робітничих спеціальностей на сайті немає, але є багато вакансій у галузях IT, медіа, фінансах, fintech, НГО та охорони здоров’я.

Ресурс має і свій бот пошуку вакансій у Telegram Агент Happy Monday — @happymonday_chatbot. На порталі також можна ознайомитись із різноманітними гайдами і дослідженнями. Важливо, що ресурс пропонує і порадники з пошуку роботи для ветеранів.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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