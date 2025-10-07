Зростання зарплат в Україні сповільнюється Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Зростання зарплат в Україні сповільнюється

У вересні на українському ринку праці спостерігалося зростання активності кандидатів, водночас брак працівників залишався помітним. У річному вимірі зростання медіанної номінальної зарплати сповільнилося з 19% р/р у серпні до 16% у вересні.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України за жовтень 2025 року.

Пропозиції роботи

Кількість нових резюме у вересні зростала швидше, ніж кількість вакансій — 28% р/р проти 5% р/р. При цьому темпи зростання пропозиції дещо прискорилися порівняно з серпнем.

Графік: НБУ

За даними опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), пошук працівників у 2025 році залишається великою проблемою для бізнесу. Якщо минулого року спостерігалося загострення проблеми, цього року ситуація стабілізувалася, хоча й залишається напруженою.

Зарплати

Темпи зростання номінальних зарплат продовжують сповільнюватися.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата у серпні становила 25,9 тис. грн проти 26,5 тис. грн у липні. Невелике зниження зумовлене сезонними факторами, зокрема зменшенням виплат у сферах освіти та охорони здоров’я.

Графіки: НБУ

За даними work.ua, медіанна очікувана зарплата в резюме у вересні 2025 року становила 25 тис. грн, тоді як пропонована у вакансіях — трохи вища, 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, 28 серпня 2025 року почав діяти новий порядок перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Як показали результати опитування Work.ua, більше третини опитаних компаній уже відчувають відтік кадрів.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв , що бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту. За його словами, гострота дефіциту кадрів в Україні знизилася порівняно з минулим роком, хоча проблема все ще актуальна. Одним із головних чинників стало зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.

