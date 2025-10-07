Майже 2 млрд злотих за квартал: українці посіли друге місце за витратами у Польщі Сьогодні 13:25 — Особисті фінанси

Українці займають друге місце після німців за обсягами витрат у Польщі, витрачаючи майже 2 млрд злотих за квартал.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України за жовтень 2025 року.

Динаміка міграції

Зазначається, що станом на початок жовтня 2025 року кількість українських мігрантів за межами країни досягла 5,8 млн осіб.

За перші дев’ять місяців 2025 року кількість українців за кордоном зросла на 166 тис. осіб, що значно менше, ніж за аналогічний період 2024 року (390 тис. осіб).

Найбільші українські громади перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на президента Асоціації приватних роботодавців Олександра Чумака писав , що роботодавці відчувають нестачу кадрів, хоча прикордонники не фіксують масового виїзду молоді.

За його словами, останніми роками роботодавці гостро відчувають дефіцит кадрів та стикаються з рядом проблем через масову міграцію та мобілізацію. Зростають витрати на рекрутинг, довше триває навчання новачків, змінюються графіки та підвищуються зарплатні очікування кандидатів на стартових позиціях.

Чумак зазначає, що в цьому контексті з найбільшими складнощами стикаються робітничі спеціальності, сфери логістики, будівництва та охорони здоров’я.

Офіс міграційної політики писав, що Національний банк прогнозує , що за 2025−2026 рр. з України виїдуть майже 400 тисяч громадян. Очікується, що навіть після завершення війни може бути нова хвиля міграції. Це, своєю чергою, спровокує ситуацію, що на відбудову країни доведеться залучати іноземців. Українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться.

