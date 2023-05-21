Зміни до паспортів-книжечок України: яким хочуть зробити оновлений документ — Finance.ua

Зміни до паспортів-книжечок України: яким хочуть зробити оновлений документ Сьогодні 13:03

Зміни до паспортів-книжечок України: яким хочуть зробити оновлений документ

Стали відомі нові подробиці можливих змін, які стосуються паспортів українців.

Про них у коментарі для ТСН.ua розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Я оприлюднив річний публічний звіт, як це передбачено законом. Згадав про те, що є проблема зі зразками паспортів», — розповів нам Кремінь, пояснюючи, що зараз в Україні є чинними і ID-паспорт, і паспорт у вигляді книжечки.

За його словами, у звіті міститься рекомендація Кабміну забезпечити внесення змін до Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 № 456 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2019 за № 620/33 591) та скасувати вимогу внесення відомостей російською мовою на другій сторінці паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) як таку, що не відповідає положенням Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як додатково розтлумачив нам Кремінь, зараз не йдеться про те, що біометричні та паспорти у формі книжечки, які є на руках у населення, будуть визнані недійсними.

За його словами, насправді у країні є випадки, коли українці через релігійні переконання та за рішенням суду отримують паспорти-книжечки. Як відомо, в цьому документі на другій сторінці дані написані російською.

«Тобто якщо паспорт-книжечка буде видаватися, то відомості треба вносити туди тільки українською. Закон передбачає внесення відомостей про громадянина в різні документи тільки державною мовою», — пояснює сенс своєї ініціативи Кремінь.

На запитання про те, коли до паспортів-книжечок будуть вноситися дані лише українською мовою, Кремінь відповів, що це мало статися ще 2019 року, коли набув чинності закон про мову.

«Але про нові зразки паспортів не йдеться, про заборону і скасування теж не йдеться», — наголосив Кремінь.

Довідка Finance.ua:

Який термін зберігання документів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у центрах «Паспортний сервіс» Державного підприємства «Документ»:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон — 1 місяць;

ID-картка — 3 місяці;

після закінчення зазначених термінів оформлені документи передаються до терпідрозділів та відділень ДМС для подальшого зберігання.

Такі ж терміни зберігання документів діють і в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс» — відокремлених підрозділах на території Європи.

Скільки оформлена ID-картка громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберігається в підрозділах ДМС?

Готові ID-картка та паспорт для виїзду за кордон зберігаються у ДМС протягом двох років. Також ви можете написати заяву і продовжити термін зберігання паспортного документа до трьох років. «Проте, звертаємо увагу, що до закінчення дії воєнного стану та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 в Україні, оформлені документи зберігатимуться у ДМС необмежений термін», — кажуть в ДМС.

ТСН За матеріалами:

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