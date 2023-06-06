Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів — Finance.ua

Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів

Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідну постанову сьогодні схвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру.

«Це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном», — кажуть в міністерстві.

Для чого це потрібно

Прийнята новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи.

Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів.

Довідка Finance.ua:

для частини внутрішньо переміщених осіб спростили порядок реєстрації місця проживання, а також оформлення та обміну документів;

стали відомі нові подробиці можливих змін, які стосуються паспортів українців.

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