Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів — Finance.ua

Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів
Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідну постанову сьогодні схвалив Кабінет міністрів.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
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Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру.
«Це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном», — кажуть в міністерстві.
Для чого це потрібно
Прийнята новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи.
Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів.
Довідка Finance.ua:
- для частини внутрішньо переміщених осіб спростили порядок реєстрації місця проживання, а також оформлення та обміну документів;
- стали відомі нові подробиці можливих змін, які стосуються паспортів українців.
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