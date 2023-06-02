Реєстрацію місця проживання для частини переселенців спростили — Finance.ua

Реєстрацію місця проживання для частини переселенців спростили Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Реєстрацію місця проживання для частини переселенців спростили

Для частини внутрішньо переміщених осіб спростили порядок реєстрації місця проживання, а також оформлення та обміну документів.

Це передбачено законом № 3054-IX , який набуває чинності сьогодні, 2 червня.

Відповідно до нього частина переселенців зможуть зареєструватися за новим місцем проживання без зняття реєстрації за попереднім.

Йдеться про ВПО, які зареєстровані на тимчасово окупованій території чи території, де ведуться чи велися активні бойові дії. Підтвердженням такого права є віднесення місця реєстрації до відповідних територій, відповідно до переліку Міністерства реінтеграції.

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Така можливість діятиме під час воєнного стану.

Окрім цього, законом передбачено:

можливість оформити чи обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також вклеїти фото при досягнення відповідного віку в паспорт такі особи можуть за місцем звернення в регіональному підрозділі Державної міграційної служби.

спрощення процедури реєстрації місця проживання дітей-переселенців на період тимчасової окупації. Місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина. У разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, законний представник, з яким мешкає дитина, має подати відповідну заяву.

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