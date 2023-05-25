Як ВПО відновити втрачений паспорт — Finance.ua

Як ВПО відновити втрачений паспорт Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Як ВПО відновити втрачений паспорт

Ситуація, коли у ВПО немає паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, є досить поширеною. Відсутність документів обмежує можливості реалізації їхніх прав. Це, зокрема, перешкоджає офіційному працевлаштуванню, отриманню меддопомоги, здобуттю освіти.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта?

Із заявою про втрату документа потрібно звернутися до поліції та отримати витяг з ЄРДР. Надалі для оформлення нового документа необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

у підрозділ ДМС України;

у ЦНАП;

у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але лише в населених пунктах на підконтрольних Україні територіях, де безпекова ситуація є контрольованою.

Які документи потрібно подати?

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, замість втраченого або викраденого, треба подати:

заяву про втрату паспорта;

витяг з ЄРДР (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адмінзбору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідку органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Крім того, для відновлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, замість втраченого або викраденого, можуть знадобитися додаткові документи

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Зазвичай відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та становить до 20 робочих днів.

Як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України?

В Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їхній паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» — тимчасовий документ для посвідчення особи в період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

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