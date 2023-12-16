В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна — Finance.ua
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В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна

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В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна
В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна
VisaGuide оновили індекс найпотужніших паспортів у світі. У грудневому рейтингу змінився лідер: Сінгапур поступився одній із країн Західної Європи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на VisaGuide.
На першому місці цього разу опинився паспорт Іспанії. Саме цей документ визнали найсильнішим у світі станом на зараз.
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Саме володарі іспанського документа можуть подорожувати без паспорта до 43 країн, без візи — до 106, а лише з електронним дозволом — до 11 країн світу. Традиційна віза потрібна громадянам Іспанії лише для поїздок у 18 країн із приблизно 200.
Одразу за іспанським паспортом у рейтингу йде сінгапурський. Саме він був лідером списку найпотужніших документів, коли індекс оновлювали минулого разу. На третій позиції — паспорт Німеччини.

Перша десятка найсильніших паспортів виглядає так:

  1. Іспанія;
  2. Сінгапур;
  3. Німеччина;
  4. Італія;
  5. Франція;
  6. Нідерланди;
  7. Фінляндія;
  8. Швеція;
  9. Норвегія;
  10. Данія.
Український паспорт в цьому дослідженні розмістився на 62-му місці. А на останній 199-й позиції — паспорт Сомалі.
Коментуючи новий рейтинг паспортів, Діон Пллана, аналітик Global Travel Trends, каже, що європейські паспорти, зокрема документи країн ЄС і Шенгенської зони, не даремно потрапили на верхівку списку.
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«Сила паспортів ЄС і Шенгенської зони беззаперечна і не має собі рівних. У перших 40 позиціях індексу лише дев’ять паспортів не є європейськими», — підкреслила вона.
Всього у списку 199 країн. Силу паспорта визначають за можливостями подорожувати без віз, з електронною візою або взагалі без паспорта. За фактом, цей рейтинг показує рівень свободи пересування громадян різних країн.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Телеканал 24
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