ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)

Особисті фінанси
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ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)
ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)
За інформацією туристичної компанії Join UP!, найчастіше минулого року подорожували жінки — 59% від усіх турів, дітей серед мандрівників було 24%, а чоловіків — 17% (сюди входять як закордонні подорожі, так і тури Україною).
Про це пише компанія в аналітиці.
З дітьми найчастіше подорожували в Єгипет (22 257 дітей), Туреччину (20 419 дітей) та Грецію (2759 дітей). Щоправда, це лише в абсолютних цифрах, а якщо подивитись співвідношення кількості дорослих та дітей, то лідером буде Болгарія — тут в середньому на кожних двох дорослих туристів подорожувала одна дитина.
ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)
ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)

Єгипет і Туреччина

Найчастіше українці бронюють авіатури в Єгипет та Туреччину. Обидва напрямки входять в ТОП-10 як протягом літнього сезону (Туреччина — лідер, а Єгипет — друге місце), так і взимку (Єгипет — лідер, а Туреччина посідає 9 сходинку).
ТОП-5 напрямків для туризму: портрет мандрівників та «дитячі напрямки» (інфографіка)
Минулого року ситуація була іншою: лідером літнього сезону був Єгипет, а Туреччина — № 2. При цьому взимку Єгипет зберігав перше місце, а Туреччина посідала третю сходинку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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