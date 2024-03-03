Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото) — Finance.ua
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Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)

Світ
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Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)
Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото), Фото: admiral.travel
Нерідко мандрівники подорожують наодинці. Це не говорить про самотність людини, швидше про комфорт. Не потрібно нікого чекати та шукати компроміси — можна робити все, чого сам забажаєш. За даними дослідження Visa Global Travel Intentions Study, майже 24% мандрівників схильні вирушати у поїздку наодинці, замість того, щоб планувати відпустку з друзями чи сім'єю.
Однак необхідно пам’ятати про заходи безпеки та знати про найкращі міста для самостійної подорожі. Дослідження проведене Online Gaming Groups визначило, що робить місто привабливим для тих, хто подорожує наодинці. Водночас зазначили найкращі напрямки, які можуть задовольнити потреби мандрівників-одинаків.
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У дослідженні враховували наступні фактори, щоб визначити 10 найкращих напрямків для самотніх подорожей:
  • оренда житла;
  • вартість життя;
  • середня заробітна плата;
  • рівень безпеки в різних містах світу.
Для кожного міста вирахували загальний бал, щоб скласти рейтинг, та врахували відсоток самотніх людей, які населяють кожне місто.

Токіо

Столиця Японії посіла перше місце із найвищим набраним балом — 169. Місто є привабливим напрямком для мандрівників-одинаків та набрало високі бали за вказаними раніше показниками.
Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)
Доречним буде згадати, що у 2023 році Японію визнали «Найкращою країною світу» для відвідування за версією читачів Conde Nast Traveler в рамках щорічної премії Readers' Choice Awards.

Доха

На другому місці- столиця Катару, яка набрала 165 балів. Вона трохи перевищила Токіо за рівнем середньої з.п. та рейтингом безпеки. Проте вартість оренди житла і відсоток самотніх людей в околицях були набагато нижчими, ніж у Токіо.
Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)

Пекін

Це місто стало третім у списку із загальним балом 159. Столиця Китаю має низьку орендну плату, а також найнижча за вартістю життя у списку.
Рейтинг найбезпечніших міст світу для мандрівників-одинаків (фото)
Абу-Дабі, Осака та Бухарест розділили між собою четверте місце в списку, набравши 156 балів. Абу-Дабі визначили як найбезпечніше місто в списку, а в Осаці найнижча вартість оренди житла (всього $446 на місяць на людину). Бухарест також виявився дуже бюджетним (особливо для європейської країни).
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Мадрид, Варшава і Мюнхен посіли п’яте місце — ці міста вирізняються високими зарплатами і низькою вартістю життя та оренди.
Гельсінкі зайняв шосту сходинку завдяки високому відсотку самотніх людей, а Дубай — сьоме місце завдяки безпечному середовищу та високим неоподатковуваним зарплатам (незважаючи на високу вартість життя та оренди).
Решта міст у списку найкращих напрямків для самотніх людей:
  • Люксембург і Прага — восьме місце;
  • Сеул — дев’яте;
  • Будапешт — десяте.
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