ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки — Finance.ua

ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки Сьогодні 15:13 — Світ

ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки

Рівень безпеки в місті є важливим фактором, оскільки саме він забезпечує захист життя та майна мешканців — а це є основою для їхнього благополуччя. Крім того, безпечне середовище стимулює економічний розвиток: воно приваблює інвесторів, підприємців і туристів, що сприяє створенню нових робочих місць та збільшенню доходів.

Які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році - з’ясовували експерти у Звіті про якість життя в європейських містах, опублікованому Європейською комісією, пише schengenvisainfo.com

У яких містах Європи люди найбільше почуваються у безпеці

Звіт про якість життя в європейських містах, свідчить, що найбільш безпечно почуваються жителі північних країн Європи. Тутешніх мешканців запитали, наскільки безпечно вони почуваються на нічних вулицях міста одні.

Як з’ясувалося, найбезпечнішим містом у Європі у 2023 році вважається столиця Данії - Копенгаген. Тут безпечно почуваються 87% опитаних жителів.

Також до трійки увійшли місто Ов'єдо в Іспанії та Любляна в Словенії.

Рейтинг найбезпечніших міст Європи

Копенгаген (Данія) — 87% Ов'єдо (Іспанія) — 87% Любляна (Словенія) — 87% Білосток (Польща) — 86% Гронінген (Нідерланди) — 86% Цюріх (Швейцарія) — 86% Ольборг (Данія) — 85% Брага (Португалія) — 84% Люксембург (Люксембург) — 83% Оулу (Фінляндія) — 83%

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Де почуваються найменш безпечно

Натомість найгірша ситуація з безпекою виявилася у містах південних країн.

Рим, Італія — 38% Афіни, Греція — 40% Марсель, Франція — 43% Неаполь, Італія — 44% Льєж, Бельгія — 44% Стамбул, Туреччина — 44% Острава, Чехія — 45% Мішкольц, Угорщина — 48% Софія, Болгарія — 48% Турин, Італія — 49%

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