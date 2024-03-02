ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки — Finance.ua

ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки
Рівень безпеки в місті є важливим фактором, оскільки саме він забезпечує захист життя та майна мешканців — а це є основою для їхнього благополуччя. Крім того, безпечне середовище стимулює економічний розвиток: воно приваблює інвесторів, підприємців і туристів, що сприяє створенню нових робочих місць та збільшенню доходів.
Які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році - з’ясовували експерти у Звіті про якість життя в європейських містах, опублікованому Європейською комісією, пише schengenvisainfo.com.
У яких містах Європи люди найбільше почуваються у безпеці
Звіт про якість життя в європейських містах, свідчить, що найбільш безпечно почуваються жителі північних країн Європи. Тутешніх мешканців запитали, наскільки безпечно вони почуваються на нічних вулицях міста одні.
Як з’ясувалося, найбезпечнішим містом у Європі у 2023 році вважається столиця Данії - Копенгаген. Тут безпечно почуваються 87% опитаних жителів.
Також до трійки увійшли місто Ов'єдо в Іспанії та Любляна в Словенії.
Рейтинг найбезпечніших міст Європи
- Копенгаген (Данія) — 87%
- Ов'єдо (Іспанія) — 87%
- Любляна (Словенія) — 87%
- Білосток (Польща) — 86%
- Гронінген (Нідерланди) — 86%
- Цюріх (Швейцарія) — 86%
- Ольборг (Данія) — 85%
- Брага (Португалія) — 84%
- Люксембург (Люксембург) — 83%
- Оулу (Фінляндія) — 83%
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Де почуваються найменш безпечно
Натомість найгірша ситуація з безпекою виявилася у містах південних країн.
- Рим, Італія — 38%
- Афіни, Греція — 40%
- Марсель, Франція — 43%
- Неаполь, Італія — 44%
- Льєж, Бельгія — 44%
- Стамбул, Туреччина — 44%
- Острава, Чехія — 45%
- Мішкольц, Угорщина — 48%
- Софія, Болгарія — 48%
- Турин, Італія — 49%
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