ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки — Finance.ua

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ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки

Світ
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ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки
ТОП-10 міст Європи з найвищим рейтингом безпеки
Рівень безпеки в місті є важливим фактором, оскільки саме він забезпечує захист життя та майна мешканців — а це є основою для їхнього благополуччя. Крім того, безпечне середовище стимулює економічний розвиток: воно приваблює інвесторів, підприємців і туристів, що сприяє створенню нових робочих місць та збільшенню доходів.
Які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році - з’ясовували експерти у Звіті про якість життя в європейських містах, опублікованому Європейською комісією, пише schengenvisainfo.com.

У яких містах Європи люди найбільше почуваються у безпеці

Звіт про якість життя в європейських містах, свідчить, що найбільш безпечно почуваються жителі північних країн Європи. Тутешніх мешканців запитали, наскільки безпечно вони почуваються на нічних вулицях міста одні.
Як з’ясувалося, найбезпечнішим містом у Європі у 2023 році вважається столиця Данії - Копенгаген. Тут безпечно почуваються 87% опитаних жителів.
Також до трійки увійшли місто Ов'єдо в Іспанії та Любляна в Словенії.

Рейтинг найбезпечніших міст Європи

  1. Копенгаген (Данія) — 87%
  2. Ов'єдо (Іспанія) — 87%
  3. Любляна (Словенія) — 87%
  4. Білосток (Польща) — 86%
  5. Гронінген (Нідерланди) — 86%
  6. Цюріх (Швейцарія) — 86%
  7. Ольборг (Данія) — 85%
  8. Брага (Португалія) — 84%
  9. Люксембург (Люксембург) — 83%
  10. Оулу (Фінляндія) — 83%
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Де почуваються найменш безпечно

Натомість найгірша ситуація з безпекою виявилася у містах південних країн.
  1. Рим, Італія — 38%
  2. Афіни, Греція — 40%
  3. Марсель, Франція — 43%
  4. Неаполь, Італія — 44%
  5. Льєж, Бельгія — 44%
  6. Стамбул, Туреччина — 44%
  7. Острава, Чехія — 45%
  8. Мішкольц, Угорщина — 48%
  9. Софія, Болгарія — 48%
  10. Турин, Італія — 49%
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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