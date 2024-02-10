Рейтинг найбільш відвідуваних міст світу за 2023 рік — Finance.ua

Рейтинг найбільш відвідуваних міст світу за 2023 рік Сьогодні 18:40 — Світ

Рейтинг найбільш відвідуваних міст світу за 2023 рік, Фото: joinup.ua

За даними Euromonitor International, найбільш відвідуваним містом у світі у 2023 році стало турецьке місто Стамбул.

Про це повідомляє видання Time Out.

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Скільки людей відвідало Стамбул

Економічну та культурну столицю Туреччини у 2023 році відвідало 20,2 млн осіб.

Очікується, що у 2024 році цифра збільшуватиметься, адже нещодавно Туреччина пом’якшила візові вимоги для мандрівників зі США та Канади.

Хто ще в списку

Друге місце у рейтингу посіло місто Лондон, яке відвідало 18,8 млн людей. Кількість відвідувачів відновилася до допандемічного рівня.

Третю місце зайняв Дубай. У 2023 році найбільше місто в ОАЕ відвідало 16,8 мільйона туристів.

Четверте місце посіло знову турецьке місто Анталія, а на п’ятому — французький Париж.

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