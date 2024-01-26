ТОП-5 способів заощадити на подорожах в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 способів заощадити на подорожах в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 способів заощадити на подорожах в 2024 році (інфографіка)

Для тих, хто думає про планування подорожей цього року, аналітики зібрали найкращі поради для бронювання подорожей на 2024 рік, щоб допомогти вам планувати більш розумно та економити на поїздках цього року.

Про це пише media.hopper.com

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Дешеві дати

Подорожуйте на найдешевші дати, щоб заощадити до 15% на рейсах, 23% на проживання в готелях.

Орієнтація на внутрішні рейси в середині тижня — це простий спосіб заощадити в середньому 45 доларів США на квитку, або близько 15%.

Неділя буде найдорожчим днем тижня для відправлення в подорож, і зазвичай це напружений день в аеропортах, оскільки мандрівники повертаються додому після вихідних.

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Для міжнародних мандрівників, які прямують у далекі поїздки, пропустіть відправлення в п’ятницю чи суботу, щоб розпочати свою подорож, а натомість спробуйте розпочати її на початку тижня.

Бронюйте готелі на середину тижня

Для мандрівників, які бронюють житло, пропуск вихідних може бути великою економією щодо дорогих тарифів на готелі. Мандрівники, які зареєструються в п’ятницю чи суботу та залишаться до неділі, сплатять 20% - 23% надбавки за найдешевший день тижня для реєстрації.

Якщо ви прямуєте до будь-якого з цих найпопулярніших напрямків, плануйте розпочати своє перебування в середині тижня, щоб значно заощадити на нічних тарифах.

Подорожуйте в найдешевші місяці

В січні та лютому (замість пікових місяців весняних канікул) ціни на подорожі, як правило, найнижчі в році.

У середньому мандрівники заощадили 30% або 92 долари США на авіаквитку, подорожуючи в перші два місяці року, а не в березні та квітні, які є піковими місяцями подорожей на весняних канікулах.

Подорожуйте у вересні/жовтні замість пікових літніх місяців. Червень-серпень є одними з найбільш завантажених місяців для подорожей всередині країни або за кордоном.

Стежте за цінами заздалегідь

Авіарейси

Почніть стежити за цінами на внутрішні рейси принаймні за 3−4 місяці до планованого вильоту. Ціни будуть часто змінюватися, але в середньому знижуватимуться приблизно за 1−2 місяці до вильоту. Очікуйте бронювання за 1−2 місяці до дати від'їзду. Не чекайте надто довго, щоб забронювати, ціни можуть зрости майже вдвічі за останні 3 тижні перед зльотом.

Забронюйте проживання

Довгі вихідні у великих містах часто бувають тихими, особливо в перші два місяці року, коли подорожі повільні й погода холодна. Деякі помешкання пропонуватимуть місцевим жителям знижки, спеціальні тарифи, щоб заохотити членів громади залишатися та витрачати гроші на місці.

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