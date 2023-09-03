Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки — Finance.ua
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Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки

Світ
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Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки
Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки
Барселона очолила рейтинг найкращих у світі міст для любителів поєднати відпустку з роботою, підготовлений компанією IWG.
Загалом у рейтингу представлено 26 міст. Їх оцінювали за шкалою від 1 до 10 у восьми категоріях, включно з кліматом, кухнею, культурою, житлом і швидкістю інтернету.
«Ми вибрали такі категорії, які дають змогу вибрати оптимальне середовище для роботи за кордоном і включають базові вимоги до рівня життя», — зазначив Даррен Роджерс з IWG.
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Барселона отримала високі бали за наявність швидкісного інтернету та відносно недорогого житла. Зокрема, середня вартість оренди квартири в місті становить $1158 на місяць, тоді як у Нью-Йорку, найдорожчому місті в списку, цей показник сягає $3632 на місяць. Чашка кави обійдеться в $2,68 замість $4,92 у Лос-Анджелесі або $4,57 у Пекіні.
Друге місце в списку посіло Торонто, третє - Пекін. До десятки також увійшли Мілан, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта і Лісабон.

Довідка Finance.ua:

  • платформа для мандрівників VisaGuide. World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони мали назвати найкращу столицю Європи для подорожей у 2023 році. Беззаперечний фаворит — Амстердам;
  • експерти Switch On Business проаналізували понад 150 відомих пам’яток та представили рейтинг найпопулярніших у світі місць, які приймають найбільше відвідувачів та є найприбутковішими для туристичного бізнесу;
  • Туреччина очолила топ-20 найдоступніших у фінансовому плані напрямків для відпочинку в 2023 році.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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