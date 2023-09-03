Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки — Finance.ua

Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки Сьогодні 20:43 — Світ

Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки

Барселона очолила рейтинг найкращих у світі міст для любителів поєднати відпустку з роботою, підготовлений компанією IWG.

Загалом у рейтингу представлено 26 міст. Їх оцінювали за шкалою від 1 до 10 у восьми категоріях, включно з кліматом, кухнею, культурою, житлом і швидкістю інтернету.

«Ми вибрали такі категорії, які дають змогу вибрати оптимальне середовище для роботи за кордоном і включають базові вимоги до рівня життя», — зазначив Даррен Роджерс з IWG.

Барселона отримала високі бали за наявність швидкісного інтернету та відносно недорогого житла. Зокрема, середня вартість оренди квартири в місті становить $1158 на місяць, тоді як у Нью-Йорку, найдорожчому місті в списку, цей показник сягає $3632 на місяць. Чашка кави обійдеться в $2,68 замість $4,92 у Лос-Анджелесі або $4,57 у Пекіні.

Друге місце в списку посіло Торонто, третє - Пекін. До десятки також увійшли Мілан, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта і Лісабон.

Довідка Finance.ua:

платформа для мандрівників VisaGuide. World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони мали назвати найкращу столицю Європи для подорожей у 2023 році. Беззаперечний фаворит — Амстердам;

експерти Switch On Business проаналізували понад 150 відомих пам’яток та представили рейтинг найпопулярніших у світі місць, які приймають найбільше відвідувачів та є найприбутковішими для туристичного бізнесу;

Туреччина очолила топ-20 найдоступніших у фінансовому плані напрямків для відпочинку в 2023 році.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.