Найкращі столиці Європи для подорожей: рейтинг — Finance.ua

Найкращі столиці Європи для подорожей: рейтинг Сьогодні 18:07 — Світ

Найкращі столиці Європи для подорожей: рейтинг

Платформа для мандрівників VisaGuide. World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони мали назвати найкращу столицю Європи для подорожей у 2023 році. Беззаперечний фаворит — Амстердам.

Найкраща європейська столиця

Рейтинг складали, оцінюючи кілька дуже важливих туристичних аспектів: безпеку, доброзичливість місцевих, ціни та рівень спілкування англійською мовою. Амстердам отримав лідерство, коли порівняли всі ці ознаки.

Нідерландське місто на каналах відоме численними пам’ятками та своїм «‎духом свободи». Амстердамці вважаються одними із найгостинніших містян в Європі й вони чудово володіють англійською мовою.

Але така популярність столиці Нідерландів має й іншу сторону медалі. Амстердам дуже страждає через надмірний туризм, адже щороку його відвідують понад 20 мільйонів гостей. Тому влада останнім часом ухвалила низку революційних рішень.

Із останнього: заборонили круїзним лайнерам заходити в міський порт. Так прагнуть боротися з овертуризмом та зменшити шкідливий вплив на довкілля. Влада Амстердама сподівається, що після заборони туристичних суден потік відвідувачів нормалізується. До того ж гігантські круїзні лайнери не зможуть проходити через міст, який планують побудувати між історичним центром та районом Норд.

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Раніше чиновники також заборонили туристичні автобуси в центрі міста. Тому з січня 2024 року екскурсії Амстердамом — тільки пішки або на велосипеді.

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто їдуть сюди, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка часто обурює місцевих. Тому влада Амстердама ввела ще одну історичну заборону — з травня заборонили курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.

Які європейські столиці варто відвідати: повний рейтинг

Амстердам (Нідерланди); Рим (Італія); Загреб (Хорватія); Лондон (Велика Британія); Лісабон (Португалія); Мадрид (Іспанія); Прага (Чехія); Париж (Франція); Берлін (Німеччина); Відень (Австрія).

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Телеканал 24 За матеріалами:

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