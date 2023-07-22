Найдешевші країни у Європі (рейтинг) — Finance.ua

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Найдешевші країни у Європі (рейтинг)

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За рівнем інфляції в усьому ЄС Польщу випереджає лише Угорщина. Однак, ціни на товари та послуги в країні залишаються низькими порівняно із Західною Європою та найбагатшими країнами світу.
42% від середньої в США — таким був рівень цін у Польщі минулого року за останніми оцінками Міжнародного валютного фонду. Це означає, що ціни в Польщі в середньому на 58% нижчі, ніж у найбільшій економіці світу.
Згідно з прогнозами, цього року рівень польських цін трохи наблизиться до рівня цін у США (прийнятого в MFW за еталон), і становитиме 44% від рівня США, а у 2028 р. досягне 48%.

Польські ціни — одні з найнижчих у Європі

За даними порівняння купівельної спроможності в європейських країнах, польські ціни у 2023 році перебувають на рівні 60,1% від середнього показника по ЄС.
Згідно з аналізом MFW, торік Польща посідала 81-ше місце серед 193 країн за рівнем низьких цін, піднявшись із 95-го місця 2021 року, тобто, незважаючи на високу інфляцію, випередила 14 країн.
В Угорщині та Румунії ціни трохи нижчі за польські - на рівні 41% від американських. Трохи вищі, ніж у Польщі, ціни в: ПАР, Гайані, Сербії та Болгарії.
Найдорожчою країною світу є Норвегія, де ціни на 36% вищі, ніж у США, і на 222,5% вищі, ніж у Польщі.
Далі в списку йдуть: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан, Ісландія та Мікронезія — ціни в цих країнах більш ніж на 160% вищі, ніж у Польщі.
Найдешевша країна у світі — Таджикистан, ціни тут на 48,8% нижчі, ніж у Польщі.
Серед найдешевших країн знаходяться також М’янма, Іран, Лаос, Шрі-Ланка, Узбекистан, Сьєрра-Леоне, Судан і Пакистан.
Серед найдешевших країн світу більшість — представники Африки та Азії. З європейських країн найдешевшою є Туреччина, де ціни на 35,7% нижчі, ніж у Польщі.
Найдешевші країни у Європі (рейтинг)
Що в Польщі дешевше, ніж в інших країнах ЄС
Насамперед, вартість утримання житла та автомобілів, тобто: квартплата, вода, каналізація, електрика, газ, бензин і дизельне пальне. Усе це на 56,2% дешевше, ніж у середньому по ЄС (у 2022 році все це було дешевше на 60%). За п’ять місяців Польща наблизилася до середнього показника по ЄС на 3,8%.
Найдешевші країни у Європі (рейтинг)
На скорочення різниці вплинули головним чином ціни на електроенергію, газ і автомобільне паливо, які в Польщі з початку року зросли на 10%, а в ЄС знизилися на 6,9%.
Медичні послуги в Польщі, як і раніше, більш ніж на 50% дешевші, ніж у середньому по ЄС.
Що стосується продуктів харчування, то найдешевшим порівняно з ЄС є м’ясо, яке коштує в середньому на 34,3% менше. Також дешевше хліб (на 26,7%), фрукти й овочі (на 25,2%), а також алкоголь і тютюн (на 26%).
Ціни на житло в Польщі нижчі на 49,4% (дані за 2022 рік). За останні 10 років (з 2012 до 2022 року), найшвидше наближалися польські ціни до цін в ЄС на: меблі (+19,6% до 79,7% від середнього рівня по ЄС), рибу (+18,9% до 87,6% від середньої по ЄС), фрукти та овочі (на 15,9% до 72,2%).
За матеріалами:
Finance.ua
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