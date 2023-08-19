15 найприбутковіших туристичних місць у світі — Finance.ua
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15 найприбутковіших туристичних місць у світі

Світ
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15 найприбутковіших туристичних місць у світі
15 найприбутковіших туристичних місць у світі
У кожній країні є чимало туристичних місць та культурних пам’яток, які привертають увагу туристів з усього світу та приносять чималі кошти власникам туристичного бізнесу.
Експерти Switch On Business проаналізували понад 150 відомих пам’яток та представили рейтинг найпопулярніших у світі місць, які приймають найбільше відвідувачів та є найприбутковішими для туристичного бізнесу, передає Visit Ukraine Today.

Пам’ятки, які привертають найбільше уваги в усьому світі

Відповідно до проведеного аналізу, Бурдж-Халіфа в Дубаї є найпопулярнішою пам’яткою у всьому світі, вона отримала близько 22 мільйонів пошукових запитів у Google та близько 17 мільйонів відвідувачів щорічно.
Висота Бурдж-Халіфа сягає 828 метрів, що втричі вище за Ейфелеву вежу, яка, до речі, посіла 5 місце у глобальному рейтингу.
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Друге місце посідає головна пам’ятка Індії - Тадж-Махал. Цей унікальний палац зроблений з мармуру кольору слонової кістки. Це місце щорічно відвідує близько 7,5 мільйонів людей. Водночас трохи менше ніж 22 мільйонів людей у світі гуглять Тадж-Махал в інтернеті.
Почесне третє місце займає Ніагарський водоспад, розташований у Сполучених Штатах Америки, на кордоні Нью-Йорка та канадського Онтаріо. Сюди щороку приїздить близько 13 мільйонів відвідувачів. Однак, у Google відомий водоспад шукають лише близько 1,2 мільйона людей.
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  • 4 місце — Міст Золоті ворота у Сан Франциско, США — 17,3 мільйона відвідувачів щорічно, 5,4 мільйона пошукових запитів;
  • 5 місце — Ейфелева вежа, Франція — близько 5,8 млн відвідувачів та понад 14 млн пошукових запитів;
  • 6 місце — Мачу Пікчу, Перу — 1,5 млн відвідувачів та 18 млн пошукових запитів;
  • 7 місце — Саграда Фамілія, Іспанія — 4,5 млн відвідувачів та 12 млн запитів у Google;
  • 8 місце — Статуя Свободи, США — понад 4,4 млн відвідувачів й 12 млн пошукових запитів;
  • 9 місце — Біг Бен, Велика Британія — майже 6 млн відвідувачів, та близько 10 млн запитів у Google;
  • 10 місце — Велика китайська стіна, Китай - 10 млн відвідувачів та 5,4 млн пошукових запитів;
  • 11 місце — Стоунхендж, Велика Британія — 97 тисяч відвідувачів та 12 млн пошукових запитів у Google;
  • 12 місце — Букінгемський палац, Велика Британія — 50 тис відвідувачів, 12 млн запитів в інтернеті;
  • 13 місце — Еверест, Тибет/Непал — 35 тис відвідувачів та 12 млн пошукових запитів;
  • 14 місце — Мон-Сен-Мішель, Франція — 3 млн відвідувачів та трохи більше ніж 8 млн запитів;
  • 15 місце — Свята Софія, Туреччина — 6,5 млн відвідувачів та майже 4,5 млн пошукових запитів у Google.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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