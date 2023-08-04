Греція запропонувала туристам безкоштовний відпочинок після лісових пожеж — Finance.ua

Греція запропонувала туристам безкоштовний відпочинок після лісових пожеж
Греція надасть туристам, чия відпустка була перервана лісовими пожежами на популярному курортному острові Родос, тиждень безкоштовного відпочинку.
«Всім тим, чия відпустка була перервана через лісові пожежі, уряд Греції у співпраці з місцевою владою запропонує один тиждень безкоштовного відпочинку на Родосі наступної весни або наступної осені», — заявив 2 серпня прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Politico.
При цьому він зазначив, що зараз острів вже «повернувся в нормальний стан».
Лісові пожежі в Греції влітку 2023
У липні 2023 року популярну серед туристів з усього світу Грецію охопила екстремальна спека. Цього року висока температура в країні трималася найдовше за весь час спостережень за погодою в липні, досягаючи +46 градусів Цельсія.
За той час, що Греція страждала від спеки, там спалахнуло понад 600 пожеж, охопивши приблизно 10% острова Родос. Через це звідти довелося евакуювати рекордні 20 тисяч осіб.
Пекельна спека в Європі 2023
Варто відзначити, що Греція — далеко не єдина країна європейського Середземномор’я, яка постраждала через екстремальну спеку і лісові пожежи. Також під удар стихії потрапили інші традиційні літні напрямки, такі як Італія, Іспанія, Португалія та Туреччина.
При цьому, на думку експертів, літня екстремальна спека в Європі в найближчі роки стане типовим явищем, що змусить туристів відмовитися від звичного відпочинку. Вже зараз мандрівники починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпочинку влітку.
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