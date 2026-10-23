У «Дії» з’явилася доставка водійських документів через «Нову пошту»
Які документи можна отримати через «Нову пошту»
- посвідчення водія;
- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).
Як замовити доставку документів через «Дію»
- Увійти у Дію та обрати потрібну послугу.
- Заповнити заяву.
- Обрати оператора доставки.
- Вказати дані для доставки.
- Оплатити послугу й доставку.
- Підписати та надіслати заяву.
- 15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
- 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
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