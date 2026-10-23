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У «Дії» з’явилася доставка водійських документів через «Нову пошту»

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Вартість доставки «Новою поштою» становить 354 грн.
Вартість доставки «Новою поштою» становить 354 грн.
Користувачі застосунку «Дія» тепер можуть обирати між двома поштовими операторами для отримання готових водійських документів. До «Укрпошти» додалася «Нова пошта», через яку можна замовити доставку посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Отримати документи можна у відділенні поштового оператора або замовити кур’єрську доставку. Вартість доставки «Новою поштою» становить 354 грн.

Які документи можна отримати через «Нову пошту»

Наразі новий спосіб доставки доступний для двох документів:
  • посвідчення водія;
  • свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).
Згодом у такий спосіб можна буде отримувати також документи для перереєстрації автомобіля.

Як замовити доставку документів через «Дію»

Щоб отримати водійські документи поштою, потрібно:
  1. Увійти у Дію та обрати потрібну послугу.
  2. Заповнити заяву.
  3. Обрати оператора доставки.
  4. Вказати дані для доставки.
  5. Оплатити послугу й доставку.
  6. Підписати та надіслати заяву.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Тепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу. Строк дії залежатиме від відкритої категорії транспортного засобу:
  • 15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)
  • 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяНова ПоштаУкрпоштаПосвідчення водія
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