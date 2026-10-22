Які країни найбільше заробляють на туризмі: рейтинг 15 найбільших економік

Туризм приносить економіці США понад $2,6 трлн на рік — приблизно на 50% більше, ніж Китаю, який посідає друге місце у світовому рейтингу найбільших туристичних економік.

Рейтинг найбільших туристичних економік світу за 2025 рік склали на основі даних Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), пише Visual Capitalist

До розрахунків увійшли витрати як іноземних туристів, так і місцевих жителів, а також ширший економічний ефект від роботи туристичної галузі — зокрема діяльність постачальників і витрати працівників.

Лідери світового туризму

У 2025 році внесок туризму в економіку США становив $2,63 трлн. Це приблизно на $880 млрд більше, ніж у Китаю, який посів друге місце з показником $1,75 трлн. Різниця між двома країнами перевищує загальний обсяг туристичної економіки будь-якої іншої держави у світі.

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Водночас темпи зростання туристичної галузі в Китаї були значно вищими. За даними матеріалу, його туристична економіка за рік зросла на 9,9%, тоді як американська — лише на 0,9%. Для порівняння, світовий показник становив 4,1%.

Третє місце посіла Німеччина з туристичною економікою обсягом $566,2 млрд. Країна стала найбільшою туристичною економікою Європи, хоча за кількістю відомих туристичних напрямків часто згадують Францію та Іспанію.

Важливу роль у Німеччині відіграє внутрішній туризм. За даними матеріалу, у 2025 році на місцевих жителів припадало близько 83% зареєстрованих ночівель. Завдяки цьому попит на розміщення досяг нового річного максимуму, навіть попри скорочення кількості ночівель іноземних гостей.

Туристична економіка Німеччини за підсумками року становила $566,2 млрд. Для порівняння, у Франції цей показник дорівнював $311,8 млрд, а в Іспанії — $291 млрд.

Японія встановила рекорд за кількістю іноземних туристів

У 2025 році Японію, що замкнула п’ятірку лідерів рейтингу, відвідали рекордні 42,7 млн іноземних туристів — на 15,8% більше, ніж роком раніше. Мандрівників приваблювали сезонні природні явища, зокрема цвітіння сакури, гірськолижні курорти та інші зимові розваги.

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Додатковим стимулом для подорожей стала Всесвітня виставка Expo в Осаці. Попри рекордний потік іноземних гостей, за загальним внеском туризму в економіку Японія посіла п’яте місце у світовому рейтингу з показником $343,1 млрд.

Як внутрішній туризм допомагає США

Попри зниження інтересу іноземних мандрівників, американська туристична галузь продовжує спиратися на величезний внутрішній ринок. У 2025 році американці витратили на подорожі всередині країни $1,54 трлн. Для порівняння, іноземні туристи залишили у США близько $176 млрд — майже в дев’ять разів менше.

Водночас кількість іноземних відвідувачів США скоротилася на 5,5%, а їхні витрати — на 4,6%. Мексика, навпаки, залучила більше іноземних туристів і зафіксувала зростання їхніх витрат.

Таким чином, американський ринок зберігає значну перевагу за масштабами, хоча інші країни розвивають туристичну галузь швидшими темпами.

Китай нарощує туристичний потенціал

Китайська туристична економіка у 2025 році зросла на 9,9% — більш ніж удвічі швидше за світовий показник. Кількість іноземних туристів збільшилася на 15,5% і перевищила 68 млн осіб. Витрати іноземних відвідувачів також перевищили допандемічний рівень.

Одним із чинників зростання стало спрощення в’їзду. Китай розширює безвізовий режим для іноземців і збільшує дозволений час перебування під час транзиту. Додатково подорожі полегшують цифрові платіжні сервіси та вдосконалення процедур перетину кордону.

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Розвиток авіасполучення та швидкісних залізниць також допомагає туристам діставатися до міст і регіонів за межами основних міжнародних транспортних вузлів. У поєднанні з новими культурними об’єктами та тематичними парками це сприяє поширенню туристичних витрат по всій країні.

За обсягом туристичної економіки Китай залишається головним конкурентом США, хоча розрив між ними все ще значний.

Топ-15 найбільших туристичних економік світу

За даними WTTC, у 2025 році найбільший внесок туризму в економіку зафіксували в таких країнах:

США — 2 632,62 млрд дол.; Китай — 1 754,73 млрд дол.; Німеччина — 566,24 млрд дол.; Велика Британія — 380,25 млрд дол.; Японія — 343,16 млрд дол.; Франція — 311,87 млрд дол.; Іспанія — 291,08 млрд дол.; Мексика — 282,79 млрд дол.; Італія — 264,5 млрд дол.; Індія — 263,6 млрд дол.; Австралія — 198,0 млрд дол.; Саудівська Аравія — 178,1 млрд дол.; Бразилія — 173,8 млрд дол.; Туреччина — 170,0 млрд дол.; Нідерланди — 132,5 млрд дол.