Литва виділить понад 42 млн євро на соціальну допомогу та підтримку українців

Уряд Литви схвалив пропозицію виділити з позикових коштів понад 42,4 млн євро на компенсацію витрат на надання індивідуальної допомоги, а також на фінансування соціальної підтримки українців, які знайшли притулок у Литві.

Про це повідомляє видання Delfi.

Відповідні рішення підготувало Міністерство фінансів Литви. Міністерству соціального захисту та праці виділили 30,1 млн євро на листопадові виплати компенсацій за надання індивідуальної допомоги та ще 12,3 млн євро на покриття витрат, пов’язаних із підтримкою українців.

На компенсації індивідуальної допомоги спрямують 30,1 млн євро

Компенсації витрат на надання індивідуальної допомоги призначають людям з інвалідністю, які мають встановлену потребу в такій підтримці. Виплати покривають витрати, пов’язані з її наданням. За даними Міністерства соціального захисту та праці, у четвертому кварталі 2026 року на ці виплати загалом бракує 69,4 млн євро.

Водночас міністерство розраховує додатково спрямувати 3,1 млн євро, заощаджених за іншими програмами. З урахуванням цих коштів дефіцит фінансування за останній квартал року становить 66,3 млн євро. Із цієї суми 30,1 млн євро необхідні для листопадових виплат, ще 36,2 млн євро для грудневих.

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У міністерстві зазначили, що на компенсації витрат на індивідуальну допомогу в 2026 році спочатку запитували 406,6 млн євро, однак уряд виділив 352 млн євро. Згодом фінансування збільшили ще на 15,9 млн євро за рахунок заощаджених коштів інших програм і на 10 млн євро позикових коштів відповідно до окремого рішення уряду.

Упродовж перших трьох кварталів 2026 року компенсації щомісяця отримували в середньому 132,8 тис. осіб. Для порівняння, торік середньомісячна кількість отримувачів становила 121,4 тис.

За коштами, необхідними для грудневих виплат, Міністерство соціального захисту та праці планує звернутися до Міністерства фінансів пізніше. Перед цим відомство додатково оцінить дані, отримані від самоврядувань, а також можливості використання заощаджених коштів за іншими програмами.

На підтримку українців у Литві виділять 12,3 млн євро

Ще 12,3 млн євро уряд Литви спрямує на покриття витрат, пов’язаних із прийманням і соціальною підтримкою українців, які залишили країну через російську агресію.

Основну частину фінансування (близько 12,1 млн євро) використають для компенсації витрат, понесених у липні-вересні 2026 року.

Зокрема, кошти розподілять за такими напрямами:

майже 6,7 млн євро на виплати дітям;

близько 1,8 млн євро на соціальні допомоги;

1,5 млн євро на допомогу з орендою житла;

майже 1,1 млн євро на соціальні виплати та компенсації витрат на опалення житла і воду.