Ще одна країна запроваджує податок на прибуток від криптовалют

У четвер парламент Греції схвалив законопроєкт, який запроваджує 10-відсотковий податок на приріст капіталу від операцій із криптовалютами.

Це перша комплексна законодавча база для оподаткування криптоактивів у Греції, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Згідно із законопроєктом, приріст капіталу від криптовалют у розмірі до 500 євро (563 долари) на рік звільняється від нового податку.

«Найближчими тижнями будуть оприлюднені додаткові інструкції щодо імплементації, які також визначать правила прозорості та аудиту», — повідомив агентству Reuters високопоставлений представник Міністерства фінансів.

У країнах Європейського Союзу немає єдиної системи оподаткування цього сектору.

У різних європейських країнах податкові ставки на криптовалюти варіюються від 8% до 30%; зазвичай податком обкладається саме приріст капіталу.

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Зі слів посадовця, наразі неможливо спрогнозувати обсяг надходжень до державного бюджету від нового податку, оскільки переважна більшість інвесторів користуються закордонними платформами, через що важко оцінити реальний розмір грецького ринку криптовалют.

Раніше ми писали , що Національний банк України підтримує врегулювання ринку віртуальних активів в Україні на основі європейського підходу MiCA, міжнародних стандартів і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Водночас регулятор застерігає від ризиків для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки країни.

За оцінкою НБУ, процес опрацювання документа не був достатньо прозорим. Фінальна редакція законопроєкту, рекомендована профільним Комітетом Верховної Ради до другого читання, не враховує низки принципових домовленостей, досягнутих під час роботи.