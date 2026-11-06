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JPMorgan оцінив потенціал біткоїна: яку дохідність прогнозують на 10 років

Криптовалюта
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Біткоїн
Біткоїн
Інвестиційний підрозділ JPMorgan — JP Morgan Asset Management — включив біткоїн до довгострокового прогнозу дохідності різних класів активів на 2027 рік.
За базовим сценарієм, протягом наступних десяти років перша криптовалюта може забезпечувати середньорічну складну дохідність (CAGR) на рівні 10%.
На звіт звернула увагу компанія Grayscale. Вона відзначила, що JPMorgan Asset Management, під управлінням якої перебувають активи приблизно на $5 трлн, врахувала біткоїн у своїх довгострокових прогнозах щодо ринків капіталу.
За оцінкою JPMorgan, потенційна дохідність першої криптовалюти вища, ніж у традиційних класів активів. Однак такі перспективи супроводжуються і значно більшим інвестиційним ризиком.

Дохідність і потенціал диверсифікації

У звіті JPMorgan також оцінив взаємозв’язок біткоїна з іншими фінансовими інструментами. Кореляція першої криптовалюти з акціями великих американських компаній становить 33%. Це нижче, ніж показники для міжнародних акцій, корпоративних облігацій і хедж-фондів.
Поєднання потенційно високої дохідності та відносно низької кореляції з традиційними активами може зробити біткоїн інструментом диверсифікації інвестиційного портфеля.
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Водночас річну волатильність криптовалюти JPMorgan оцінює у 55%. Це свідчить про суттєво вищий рівень коливань її вартості порівняно з традиційними інвестиційними інструментами.
Попри позитивну оцінку потенціалу біткоїна, компанія зберігає обережність. Через нестабільність кореляцій криптовалюту не включили до основних коваріаційних матриць, які використовують для моделювання взаємозв’язків між різними активами.
Тому реальні переваги біткоїна для диверсифікації залежатимуть від того, як надалі змінюватимуться його дохідність і зв’язок з іншими ринками.

Які прогнози щодо біткоїна дають інші компанії

Оцінка JPMorgan з’явилася на тлі інших довгострокових прогнозів щодо першої криптовалюти. Зокрема, у VanEck припустили, що за умови широкого використання біткоїна у світовій торгівлі його ціна може сягнути $3 млн до 2050 року.
Керівник досліджень цифрових активів VanEck Метью Сігел також назвав біткоїн довгостроковим інструментом захисту від знецінення долара.
За матеріалами:
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