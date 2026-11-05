Хакери з КНДР викрали криптовалюту на $7,4 млрд у 2026 році

Північнокорейські хакери, ймовірно, здійснили найбільше у своїй історії цифрове пограбування, атакувавши Binance. За 20 хвилин зловмисники викрали та вивели частину активів на загальну суму 6,3 млрд доларів. Біржа змогла заморозити близько 3 млрд доларів, тоді як доля решти коштів залишається невідомою.
Оцінки обсягів викраденої криптовалюти за попередні роки взяті з досліджень проєкту Chainalysis, який щороку публікує звіт Crypto Crime Report. Дані за 2026 рік надав проєкт TRM Labs. У них враховано, зокрема, викрадення активів із Binance.
Більшість операцій з викрадення криптовалюти виконало угруповання, яке називають Lazarus Group.
Lazarus діє щонайменше з 2009 року та причетне до резонансних зламів Sony в 2014 та Банку Бангладеш в 2016.
Однак останній злам Binance здійснила, імовірно, інша група, яку ФБР називає TraderTraitor. Під час зламу вони використали ШІ, щоб зімітувати керівництво Binance і обманним шляхом змусити робітника встановити шкідливе ПЗ, з якого почалася операція. Це вкотре демонструє небезпеку використання ШІ-технологій хакерами в усьому світі.
У 2017 році хакери КНДР викрали відносно небагато криптовалюти — на 29,2 мільйона доларів. У 2018-му її сума зросла до 522,3 мільйона, після чого кілька років коливалася на рівні кількох сотень мільйонів. У цей період хакери неодноразово зламували Bithumb і Youbit.
У 2022 році програмістам з Північної Кореї вдалося викрасти 1 мільярд 650,5 мільйона доларів активів. Наймасштабніша атака за цей рік сталася проти платформи Ronin Network.
За 2023 рік хакери отримали активів на 660,5 мільйона доларів, зламавши декілька менших криптобірж — зокрема Atomic Wallet. За останні три роки під атакою опинилися Rain Management, DMM Bitcoin, WazirX, Radiant Capital, Bybit, Drift Protocol, KelpDAO, Bitget і нарешті Binance.
Масштаб атак явно збільшився: 1,3 мільярда у 2024 році, 2 мільярди у 2025 та 7,4 мільярда у 2026 році. Це — майже половина ВВП Північної Кореї за оцінкою ООН у 2023 році (16,45 мільярда). І хоча частину вкрадених коштів Binance, наприклад, вдалося заморозити, це зіставлення демонструє, чому для КНДР викрадення криптовалюти є настільки важливою складовою поповнення державного бюджету.
Які ще кібератаки відбулися восени 2026 року
Атака на Binance — не єдина масштабна хакерська дія восени 2026 року. Лише за вересень-жовтень різноманітні групи атакували урядові системи Молдови та Бельгії, пошту італійської прем’єрки Мелоні, більше ніж 20 компаній у Японії, сайт мережі АТБ і базу Пентагону.