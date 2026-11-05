Хакери з КНДР викрали криптовалюту на $7,4 млрд у 2026 році

Північнокорейські хакери, ймовірно, здійснили найбільше у своїй історії цифрове пограбування, атакувавши Binance. За 20 хвилин зловмисники викрали та вивели частину активів на загальну суму 6,3 млрд доларів. Біржа змогла заморозити близько 3 млрд доларів, тоді як доля решти коштів залишається невідомою.

Про це повідомляє «Слово і діло».

Скільки криптовалюти викрали хакери з КНДР

Оцінки обсягів викраденої криптовалюти за попередні роки взяті з досліджень проєкту Chainalysis, який щороку публікує звіт Crypto Crime Report. Дані за 2026 рік надав проєкт TRM Labs. У них враховано, зокрема, викрадення активів із Binance.

Більшість операцій з викрадення криптовалюти виконало угруповання, яке називають Lazarus Group.

Lazarus діє щонайменше з 2009 року та причетне до резонансних зламів Sony в 2014 та Банку Бангладеш в 2016.

У 2026 році хакери КНДР вкрали криптовалюти майже на половину ВВП своєї країни, www.slovoidilo.ua

Однак останній злам Binance здійснила, імовірно, інша група, яку ФБР називає TraderTraitor. Під час зламу вони використали ШІ, щоб зімітувати керівництво Binance і обманним шляхом змусити робітника встановити шкідливе ПЗ, з якого почалася операція. Це вкотре демонструє небезпеку використання ШІ-технологій хакерами в усьому світі.

Як змінювалися обсяги викраденої криптовалюти

У 2017 році хакери КНДР викрали відносно небагато криптовалюти — на 29,2 мільйона доларів. У 2018-му її сума зросла до 522,3 мільйона, після чого кілька років коливалася на рівні кількох сотень мільйонів. У цей період хакери неодноразово зламували Bithumb і Youbit.

У 2022 році програмістам з Північної Кореї вдалося викрасти 1 мільярд 650,5 мільйона доларів активів. Наймасштабніша атака за цей рік сталася проти платформи Ronin Network.

За 2023 рік хакери отримали активів на 660,5 мільйона доларів, зламавши декілька менших криптобірж — зокрема Atomic Wallet. За останні три роки під атакою опинилися Rain Management, DMM Bitcoin, WazirX, Radiant Capital, Bybit, Drift Protocol, KelpDAO, Bitget і нарешті Binance.

Масштаб атак явно збільшився: 1,3 мільярда у 2024 році, 2 мільярди у 2025 та 7,4 мільярда у 2026 році. Це — майже половина ВВП Північної Кореї за оцінкою ООН у 2023 році (16,45 мільярда). І хоча частину вкрадених коштів Binance, наприклад, вдалося заморозити, це зіставлення демонструє, чому для КНДР викрадення криптовалюти є настільки важливою складовою поповнення державного бюджету.

Які ще кібератаки відбулися восени 2026 року