Словаччина впровадить українську систему «єЧерга» на своєму боці кордону

Україна та Словаччина домовилися опрацювати можливість запровадження української системи електронної черги єЧерга на словацькому боці спільного кордону.

Відповідний Лист про наміри щодо співпраці в модернізації прикордонної інфраструктури та впровадженні цифрових рішень підписали під час міжурядових консультацій двох країн, передає пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Церемонія відбулася за участю прем’єр-міністра України Сергія Корецького та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

єЧергу планують запровадити на словацькому боці кордону

Одним із головних напрямів співпраці стане оцінка можливостей запуску української системи єЧерга на території Словаччини.

«Словаччина стане першою країною, з якою ми офіційно закріплюємо наміри щодо розвитку та впровадження української системи єЧерга за межами України. Це важливий крок до спільного управління транспортними потоками по обидва боки кордону. Наш досвід показує, що електронна черга є одним із найефективніших інструментів для організації міжнародних перевезень, адже дозволяє перевізникам планувати перетин кордону, мінімізувати фізичне очікування перед пунктом пропуску та робити логістику більш прогнозованою», — зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

Які напрями співпраці передбачає документ

Відповідно до підписаного документа, Україна та Словаччина планують зосередитися на кількох напрямах:

Цифровізація перетину кордону. Оцінка можливостей впровадження системи єЧерга на словацькій стороні та обмін досвідом цифровізації транспортних і митних процедур.

Покращення управління транспортними потоками. Обмін інформацією, експертизою та практиками організації перетину кордону для вантажного і пасажирського транспорту.

Експертна співпраця. Налагодження регулярної комунікації між відповідальними установами обох країн для подальшої реалізації домовленостей.

Модернізація прикордонної інфраструктури. Спільне опрацювання рішень для підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску та покращення транспортного сполучення між країнами.

Спільні інфраструктурні проєкти. Пошук можливостей залучення фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів та відповідних фінансових інструментів.