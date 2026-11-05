Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі

Федеральна рада Швейцарії запровадила обмежувальні заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії та білорусі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

«4 листопада Федеральна рада ухвалила рішення запровадити заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 3 листопада Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) ухвалив рішення включити до санкційного списку нових суб’єктів, а також виключити з нього шістьох фізичних осіб та одну компанію — згідно з відповідним рішенням ЄС.

Щодо 254 фізичних осіб, компаній та інших суб’єктів тепер застосовуються заходи із заморожування активів, а також заборона на надання їм економічних ресурсів.

Читайте також В рф повертаються ліміти на продаж бензину

Фізичним особам із цього переліку також заборонено в’їжджати до Швейцарії або здійснювати транзит через її територію.

У сфері торгівлі до 41 компанії (зокрема й тих, що базуються в третіх країнах) застосовуються посилені заходи експортного контролю.