Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі

Зазначається, що 3 листопада Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) ухвалив рішення включити до санкційного списку нових суб’єктів, а також виключити з нього шістьох фізичних осіб та одну компанію — згідно з відповідним рішенням ЄС.
Щодо 254 фізичних осіб, компаній та інших суб’єктів тепер застосовуються заходи із заморожування активів, а також заборона на надання їм економічних ресурсів.
Фізичним особам із цього переліку також заборонено в’їжджати до Швейцарії або здійснювати транзит через її територію.
У сфері торгівлі до 41 компанії (зокрема й тих, що базуються в третіх країнах) застосовуються посилені заходи експортного контролю.
Крім того, Швейцарія запровадила заборону на проведення операцій за участю деяких компаній та організацій. До них належать 33 російські банки, один банк із третьої країни, 17 фінансових установ і постачальників послуг, пов’язаних із криптовалютами, п’ять компаній із трет