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Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі

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Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі
Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі
Федеральна рада Швейцарії запровадила обмежувальні заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії та білорусі.
Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.
«4 листопада Федеральна рада ухвалила рішення запровадити заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі», — сказано у повідомленні.
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Зазначається, що 3 листопада Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) ухвалив рішення включити до санкційного списку нових суб’єктів, а також виключити з нього шістьох фізичних осіб та одну компанію — згідно з відповідним рішенням ЄС.
Щодо 254 фізичних осіб, компаній та інших суб’єктів тепер застосовуються заходи із заморожування активів, а також заборона на надання їм економічних ресурсів.
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Фізичним особам із цього переліку також заборонено в’їжджати до Швейцарії або здійснювати транзит через її територію.
У сфері торгівлі до 41 компанії (зокрема й тих, що базуються в третіх країнах) застосовуються посилені заходи експортного контролю.
Крім того, Швейцарія запровадила заборону на проведення операцій за участю деяких компаній та організацій. До них належать 33 російські банки, один банк із третьої країни, 17 фінансових установ і постачальників послуг, пов’язаних із криптовалютами, п’ять компаній із трет
За матеріалами:
Finance.ua
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