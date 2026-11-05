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Ціни на житло у великих містах Іспанії на 25% вищі, ніж у середньому по країні

Нерухомість
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Ціни на житло у великих містах Іспанії на 25% вищі, ніж у середньому по країні
Ціни на житло у великих містах Іспанії на 25% вищі, ніж у середньому по країні
Ціни на житло у великих іспанських міських центрах на 24,9% вищі за середній показник по країні.
Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка попереджає, що дисбаланс між збільшенням пропозиції житла та темпами зростання населення «особливо виражений» у містах, які зазнали різкого зростання цін в останні роки, таких як Мадрид, пише Іdealista.
Згідно з дворічним звітом «Регіони та міста: огляд 2026», зазначається, що тиск на ринок житла більший у великих міських агломераціях, де житло менш доступне, менше вільних будинків, а пропозиція житла намагається встигати за зростанням населення.
У країнах ОЕСР, порівняно із середнім показником по країні, житло в міських центрах на 27% дорожче, тоді як у периферійних мегаполісах воно на 15% дешевше; та на 34% дешевше в районах за межами цих функціональних зон.
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Таким чином, хоча надбавка (24,9%) на житло в іспанських містах порівняно із середнім показником по країні дещо нижча за середній показник по ОЕСР (27%), розрив у цінах для міських периферійних районів вищий, ніж середній показник по аналітичним центрам, і на 23% нижчий за середній показник по країні.
Тоді як вартість за межами функціональних зон на 38% нижча за середню ціну по країні.
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«Ці відмінності відображають більший дефіцит житла в міських центрах, куди багато людей переїжджають на роботу чи навчання, і де будівництво часто обмежується дефіцитом землі, нормативними актами та місцевим опором розвитку», — йдеться у звіті ОЕСР.

Де ще є різниця

Цінові різниці між різними типами зон особливо великі в Угорщині та країнах Північної Європи, а відносно невеликі в Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Британії.
Найвища ціна порівняно з відповідним середнім показником по країні відповідає:
  • містам Данії — 63,6%;
  • в Угорщині розрив становить 57,2%;
  • 55% для міських центрів Фінляндії,
  • 46,2% для міських центрів Швеції.
Найменші відстані від середніх національних цін:
  • Нідерланди (1,1%),
  • ВеликаБританія (3,9%)
  • Ізраїль (11,6%).

Придбання житла

Людям, які проживають у великих мегаполісах, як правило, потрібно значно більше років доходу, щоб придбати житло, ніж тим, хто проживає в інших місцях, оскільки набагато вищі ціни на житло часто компенсують їхні загалом вищі доходи.
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Ціни на житло у великих містах Іспанії на 25% вищі, ніж у середньому по країні
В Іспанії найбільше фінансове навантаження порівняно із середнім показником по країні спостерігається в районах Малага-Марбелья та Пальма-де-Майорка, де для придбання житла потрібно 4,52 та 4,33 роки доходу відповідно порівняно із середнім показником по країні.
У Мадриді та Барселоні вартість життя перевищує середній показник по країні на 2,7 та 1,6 року відповідно.
Тим часом негативний розрив у Кастельйоні становить різницю в 4,8 року доходу порівняно із середнім показником, що доводить загальну різницю між двома крайнощами приблизно до дев’яти років.
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Будинки

В Іспанії розрив у кількості вакантного житла між міськими центрами та районами за межами функціональних зон був найбільшим серед аналізованих країн, оскільки цей показник був на 8 пунктів нижчим за середній показник по країні в містах, тоді як у районах, віддалених від функціональних зон, він перевищував середній показник на 14,6 пункту.
З 2011 року пропозиція житла у великих мегаполісах зростала менше порівняно з чисельністю населення, незважаючи на загалом вищі початкові ціни.
«Дисбаланс особливо помітний у містах, які зазнали різкого зростання цін в останні роки, таких як Лісабон і Мадрид», — зазначає ОЕСР.
Раніше ми писали, кому в Іспанії надають перевагу при видачі іпотеки. У 2026 році отримання іпотеки в Іспанії не стільки схоже на просту банківську операцію, скільки на процес фінансового відбору, в якому ретельно перевіряється кожна деталь заявника.
Середня сума кредиту зросла на 9,7% і досягла 174 866 євро. Тим часом середня процентна ставка за новими іпотечними кредитами становила 2,98%. Цей сценарій чітко демонструє, що покупцям доводиться позичати дедалі більші суми, а банкам доводиться ретельно оцінювати ризик,
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьІспанія
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