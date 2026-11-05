Ринок нерухомості отримає одні правила для всіх: що пропонують

В Україні досі немає закону, який комплексно регулював би рієлторську діяльність. Тому людина, яка шукає житло, часто опиняється сам на сам із посередником, який може бути ким завгодно.

Про це заявила Олена Шуляк, заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу».

Тому, з її слів, Комітет працюватиме над трьома законопроєктами, щоб на виході був один якісний закон.

З її слів, «часто ми отримуємо скарги щодо того, що агент вимагає „комісію“ готівкою і без договору; публікує оголошення-фантоми з квартирами, яких не існує; бере гроші і з покупця, і з продавця, і ні про що не попереджає. І якщо щось пішло не так, поскаржитися нікуди: немає реєстру, немає відповідальності, немає органу, який міг би позбавити недобросовісного агента права працювати в професії».

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Водночас у тій самій угоді з нерухомістю всі інші фахівці працюють за чіткими правилами. Нотаріус, який посвідчує договір, оцінювач, який визначає вартість квартири для банку, аудитор, який перевіряє звітність забудовника чи банку: усі вони склали іспит, внесені до реєстру і несуть дисциплінарну відповідальність.

І лише посередник між продавцем і покупцем залишається поза будь-якою системою.

Ринок в тіні

За даними податкової, у 2025 році доходи від здачі житла в оренду офіційно задекларували лише 3731 людина на всю країну. Цесвідчить про масштаби тіньових розрахунків.

Про що йдеться в законопроєкті

«Готуючи законопроєкт № 16145 про врегулювання діяльності рієлторів, ми з колегами з нашого Комітету держвлади, місцевого самоврядування і містобудування не вигадували нічого з нуля, а вивчили досвід професій, які вже пройшли цей шлях», — пише вона.

Аудитори мають Аудиторську палату і Орган суспільного нагляду. Нотаріуси мають Нотаріальну палату з обов’язковим членством. Оцінювачі недавно, з ухваленням закону № 13435 «Про оцінку майна», відмовилися від кількох розрізнених саморегулівних організацій на користь однієї.

Що пропонують

«Ми пропонуємо створити Українську спілку фахівців з нерухомості, єдину саморегулівну організацію професії з обов’язковим членством» — пише вона.

Щодо рієлторів

Щоб працювати на ринку, людина муситиме пройти підготовку, скласти іспит і отримати кваліфікаційне свідоцтво. Після цього вона потрапить до Єдиного реєстру, де кожен клієнт зможе за хвилину перевірити, з ким має справу.

Правила угоди

Оплата без договору буде прямо заборонена, а розрахунки стануть лише безготівковими.

Комісію платитиме той, хто замовив послугу, а не той, кого поставили перед фактом.

Взяти гроші одночасно з покупця і продавця агент зможе тільки за письмової згоди обох сторін.

Які санкції

«Якщо ж він порушить правила, клієнт знатиме, куди звернутися, а Спілка зможе застосувати санкції: від попередження до зупинення свідоцтва чи заборони повертатися до реєстру на строк до двох років» — каже Шуляк.

Ринок отримає перехідний період, щоб підлаштуватися до нових вимог без зайвого навантаження.

Принципово важливо

«Це не монополія рієлторів на угоди. Власник, як і раніше, може продати чи здати своє житло самостійно. Ми регулюємо професію, а не право людини розпоряджатися власністю» — резюмує вона.

Що це дає

З її слів, це дасть сумлінним рієлторам він дасть змогу нарешті відмежуватися від тих, хто псує репутацію професії.