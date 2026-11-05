Ryanair влаштував розпродаж дешевих авіаквитків: ціни та напрямки
Напрямки та ціни на квитки Ryanair
- Варшава — Афіни (Греція) — 21 євро;
- Вроцлав — Валенсія (Іспанія) — 16 євро;
- Гданськ — Прага (Чехія) — 15 євро;
- Краків — Мальта — 15 євро;
- Дюссельдорф — Порту (Португалія) — 14 євро;
- Берлін — Барі (Італія) — 22 євро.
Ціни на житло у великих містах Іспанії на 25% вищі, ніж у середньому по країні
Партнерська35 років стабільності. До 17% річних для ваших коштів: ПУМБ запускає «Дохідний ПЛЮС»
Швейцарія синхронізувалася з пакетом санкцій ЄС проти рф і білорусі
Порівняння середніх зарплат та податків в Україні та ЄС
рф розпродає «тіньовий флот»: Кремль планує виручити $183,4 млн за акції «Совкомфлоту»
ТОП-5 міст Європи, які можна обійти за один день