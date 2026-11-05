Ryanair влаштував розпродаж дешевих авіаквитків: ціни та напрямки

Ірландський лоукостер Ryanair запустив розпродаж авіаквитків на рейси в листопаді та грудні 2026 року. У межах акції можна знайти пропозиції до популярних європейських напрямків за ціною від 14 євро в один бік.

Серед доступних маршрутів — перельоти до Греції, Іспанії, Чехії, Італії та інших країн.

Напрямки та ціни на квитки Ryanair

Акція діятиме до кінця доби 5 грудня 2026 року. Водночас кількість місць за зниженими тарифами обмежена, тому найдешевші квитки на популярні напрямки можуть швидко закінчитися.

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Спеціальні ціни поширюються на рейси з 4 листопада до 21 грудня 2026 року. Серед доступних пропозицій:

Варшава — Афіни (Греція) — 21 євро;

Вроцлав — Валенсія (Іспанія) — 16 євро;

Гданськ — Прага (Чехія) — 15 євро;

Краків — Мальта — 15 євро;

Дюссельдорф — Порту (Португалія) — 14 євро;

Берлін — Барі (Італія) — 22 євро.

Під час планування подорожі варто врахувати, що зазначені тарифи передбачають лише перевезення невеликої ручної поклажі. Адміністративний збір у ціну також не включений.

Без додаткової оплати пасажир може взяти на борт одну невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука. Її розміри не мають перевищувати 40×30×20 см.