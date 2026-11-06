Стару каблучку, що пролежала в шухляді продали за понад 2 мільйона фунтів (фото)

За роки роботи фахівцям аукціонного дому Christie’s доводилося мати справу з найвишуканішими коштовними каменями світу.

Однак, за словами керівника ювелірного напряму компанії Макса Фосетта, особливий інтерес становлять несподівані знахідки, коли справжніми скарбами виявляються давно забуті речі, пише 24tv.ua.

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Історія

Одна з таких історій розпочалася ще у 2007 році, коли до лондонського відділу зателефонувала жінка, яка побачила в газеті оголошення про оцінювання прикрас.

Вона розповіла про діамантову каблучку, що пролежала в шухляді пів століття, та зізналася, що нічого не знає ні про її походження, ні про можливу вартість.

Опис предмета настільки зацікавив експертів, що один зі старших спеціалістів одразу вирушив до Шотландії. У скромному будинку власниці він особисто оглянув перстень і швидко зрозумів: перед ним справді винятковий екземпляр.

З’ясувалося, що це фантазійний сірувато-блакитний діамант у 7,81 карата. Клієнтка не повірила, коли ми оцінили його у 300 — 400 тисяч фунтів стерлінгів.

За скільки продали

Лот виставили на аукціон, де камінь продали за 2,596 мільйона фунтів стерлінгів, тобто в понад шість разів дорожче за верхню межу початкової оцінки.

За словами представника компанії, жінка була надзвичайно задоволена результатом, хоча й шкодувала, що не звернулася до фахівців раніше.

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