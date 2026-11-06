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Стару каблучку, що пролежала в шухляді продали за понад 2 мільйона фунтів (фото)

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Стару каблучку, що пролежала в шухляді продали за понад 2 мільйона фунтів (фото)
Стару каблучку, що пролежала в шухляді продали за понад 2 мільйона фунтів (фото)
За роки роботи фахівцям аукціонного дому Christie’s доводилося мати справу з найвишуканішими коштовними каменями світу.
Однак, за словами керівника ювелірного напряму компанії Макса Фосетта, особливий інтерес становлять несподівані знахідки, коли справжніми скарбами виявляються давно забуті речі, пише 24tv.ua.

Історія

Одна з таких історій розпочалася ще у 2007 році, коли до лондонського відділу зателефонувала жінка, яка побачила в газеті оголошення про оцінювання прикрас.
Вона розповіла про діамантову каблучку, що пролежала в шухляді пів століття, та зізналася, що нічого не знає ні про її походження, ні про можливу вартість.
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Опис предмета настільки зацікавив експертів, що один зі старших спеціалістів одразу вирушив до Шотландії. У скромному будинку власниці він особисто оглянув перстень і швидко зрозумів: перед ним справді винятковий екземпляр.
З’ясувалося, що це фантазійний сірувато-блакитний діамант у 7,81 карата. Клієнтка не повірила, коли ми оцінили його у 300 — 400 тисяч фунтів стерлінгів.

За скільки продали

Лот виставили на аукціон, де камінь продали за 2,596 мільйона фунтів стерлінгів, тобто в понад шість разів дорожче за верхню межу початкової оцінки.
За словами представника компанії, жінка була надзвичайно задоволена результатом, хоча й шкодувала, що не звернулася до фахівців раніше.
Раніше ми писали, про портрет Густава Клімта: рекорд сучасного мистецтва на аукціоні.
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Також писали, які прикраси не втратять у ціні через 10 років. В економіці існує термін «safe haven», що означає тиха гавань, золото є головним символом цього. З точки зору фінансів, купівля біжутерії, навіть дуже дорогої та брендової — це чисті витрати. Через 10 років такі вироби зазвичай перетворюються на брухт, що не має перепродажної вартості, оскільки неблагородні метали окислюються, а напилення стирається.
До речі, як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон, ми розказували у цій статті — Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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